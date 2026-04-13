Negozia Cummins - CMI CFD

Su Cummins Inc.

Cummins Inc. progetta, produce, distribuisce e fornisce servizi per motori diesel e a gas naturale e componenti per motori. I segmenti della società comprendono Motore, Distribuzione, Componenti e Sistemi di alimentazione. Il segmento Engine produce e commercializza una gamma di motori diesel ed a gas naturale con il marchio Cummins, nonché alcuni marchi di clienti, per veicoli pesanti, medi, autobus, veicoli ricreazionali (RV), veicoli commerciali leggeri e mercati agricoli. Il segmento Distribuzione comprende le linee di prodotto, che forniscono servizi e/o distribuiscono una gamma di prodotti e servizi, tra cui parti, motori, generazione di energia e servizi. Il segmento Componenti fornisce prodotti, tra cui sistemi di post-trattamento, turbocompressori, prodotti di filtrazione e sistemi di alimentazione per applicazioni diesel commerciali. Il segmento Sistemi di alimentazione comprende commerci, tra cui la generazione di energia, le tecnologie industriali e di generazione.

Il prezzo attuale dell'azione Cummins è di 613.62 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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