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Su Continental AG

Continental AG è una società con sede in Germania attiva nel settore automobilistico. I segmenti dell'Azienda comprendono Telaio e Sicurezza, Catena Cinematica, Interni, Pneumatici, ContiTech e Altro / Consolidamento. La divisione Telaio e Sicurezza sviluppa, produce e commercializza sistemi intelligenti per migliorare la sicurezza di guida e la dinamica dei veicoli. La divisione Catena Cinematica integra soluzioni di sistema per i propulsori in veicoli di tutte le classi. La divisione Interni fornisce la gestione delle informazioni nei veicoli e sviluppa e produce soluzioni di informazione, comunicazione e rete. La divisione Pneumatici offre sicurezza grazie a brevi spazi di frenata e aderenza, oltre a ridurre il consumo di carburante. La divisione ContiTech sviluppa, produce e commercializza prodotti per ingegneria meccanica e impiantistica, mineraria, automobilistica e altre importanti industrie.

Il prezzo attuale dell'azione Continental AG è di 65.4 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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