Negozia ComfortDelGro - C52sg CFD

Su ComfortDelGro

ComfortDelGro Corporation Limited è una società di trasporti terrestri con sede a Singapore. Il segmento Servizi di trasporto pubblico della società offre servizi di autobus e ferrovia ai pendolari che viaggiano sui sistemi di trasporto pubblico e gestisce servizi di linea, servizi di noleggio pullman e servizi di trasporto non urgente per i pazienti. Il segmento Taxi noleggia taxi e offre servizi di taxi bureau. Il segmento dei servizi di ingegneria automobilistica fornisce servizi di manutenzione e riparazione di veicoli, costruzione di veicoli specializzati, assemblaggio di carrozzerie di autobus, servizi di riparazione di incidenti, servizi di ingegneria e vendita di gasolio e benzina. Il segmento Servizi di ispezione e collaudo fornisce servizi di ispezione di veicoli a motore e servizi di collaudo, ispezione e consulenza per veicoli diversi. Il segmento Centri di guida della Società gestisce scuole di guida. Il segmento noleggio e leasing di autovetture comprende il noleggio e il leasing di autovetture. Il segmento delle stazioni di autobus si occupa della riscossione delle tariffe.

Il prezzo attuale dell'azione ComfortDelGro è di 1.45 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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