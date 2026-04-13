Negozia CME Group Inc. - CME CFD

Su CME Group Inc

CME Group Inc., attraverso i suoi mercati, offre prodotti per tutte le classi di attività, compresi contratti a termine ed opzioni basati su tassi di interesse, indici azionari, cambi di valuta, energia, prodotti agricoli e metalli. Il segmento della Società consiste principalmente dei mercati Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME), Board of Trade of the City of Chicago, Inc. (CBOT), New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) e Commodity Exchange, Inc. (COMEX). La Società offre trading elettronico in tutto il mondo sulla sua piattaforma CME Globex. La Società offre inoltre servizi di compensazione e regolamento per tutte le classi di attività per i derivati negoziati in borsa e over-the-counter attraverso le proprie stanze di compensazione CME Clearing e CME Clearing Europe. Fornisce inoltre servizi di hosting, connettività e assistenza clienti per il commercio elettronico attraverso i suoi servizi di co-locazione. La piattaforma CME Direct della Società offre operazioni di trading side-by-side di mercati quotati in borsa e negoziati privatamente.

Il prezzo attuale dell'azione CME Group Inc. è di 298.61 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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