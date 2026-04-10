Negozia CLS Holdings PLC - CLI CFD

Su CLS Holdings plc

CLS HOLDINGS PLC, che ha una sede nel Regno Unito, è una società di investimento in proprietà immobiliare, che si occupa di investimenti, gestione e sviluppo di immobili commerciali e di altri investimenti. La società investe principalmente in edifici per uffici. Opera in due divisioni: Investimento Immobiliare e Altri Investimenti. Gestisce la divisione di Investimento Immobiliare con criterio geografico per le sue dimensioni e la diversità geografica. Il suo segmento Investimento Immobiliare comprende Londra, il resto del Regno Unito, Francia, Germania e Svezia. Il suo segmento Altri Investimenti è costituito dall‘hotel di Spring Mews, obbligazioni societarie, azioni di Catena AB, Bulgarian Land Development Plc, First Camp Sverige Holding AB e altri investimenti in piccole imprese. È impegnata nel riposizionamento delle proprietà immobiliari tramite leasing per ristrutturazione, restauri e sviluppi. Il suo portafoglio di proprietà immobiliari comprende circa 570 inquilini in oltre 115 immobili per un totale di circa 584.290 metri quadrati.

Il prezzo attuale dell'azione CLS Holdings PLC è di 0.47602 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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