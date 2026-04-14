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Su Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente di ricerca, sviluppo, produzione, vendita, importazione ed esportazione di prodotti farmaceutici. I prodotti farmaceutici e i dispositivi medici per i pazienti includono ACTEMRA, Avastin, ALAGLIO, Aresensa, Kadosaira, Gazaiba, Seruseputo, Zeruborafu, Zeroda, Taruseba, Tecentoriku, Pajeta e altri prodotti. I prodotti vengono utilizzati principalmente per il trattamento del cancro, delle malattie renali, del trapianto di rene, delle malattie delle ossa e delle articolazioni come l'artrite reumatoide, l'osteoporosi, l'osteoartrite del ginocchio e la sindrome locomotoria, l'influenza, l'emofilia e altre malattie. L'Azienda è inoltre impegnata nella fornitura di servizi di gestione, trasporto e stoccaggio, nonché di servizi di ricerca sulla letteratura farmaceutica. L'azienda opera sul mercato nazionale e sui mercati esteri, tra cui Svizzera, Regno Unito, Germania, Francia, Cina, Singapore, Corea e Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. è di 8507 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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