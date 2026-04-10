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Su Christian Dior SE

CHRISTIAN DIOR S.E. è una società di partecipazione con sede in Francia impegnata nella produzione e distribuzione di beni di consumo. La Società dispone di sei linee di prodotto principali: Christian Dior Couture, commercializzati con il marchio Christian Dior; Vini e Liquori, tra cui i marchi Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy e Dom Perignon, tra gli altri; Moda e Pelletteria, che comprende i marchi Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs e Kenzo, tra gli altri; Marche di Profumi e Cosmetici, tra cui Guerlain, Givenchy e Christian Dior, tra gli altri; Orologi e Gioielli, che comprende TAG Heuer, i marchi Chaumet e Zenith e altri, e Retailing Selettivo, come ad esempio i marchi Sephora, DFS e Le Bon Marche, tra gli altri. La Società distribuisce i propri prodotti attraverso i propri negozi e distributori autorizzati in Europa, Stati Uniti, Giappone e Asia Pacifico. Christian Dior SA opera attraverso oltre 400 filiali in tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Christian Dior Se è di 461.9 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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