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Negozia China Resources Mixc Lifestyle Services Limited - 1209 CFD

46.8270%
The chart shows the 1209 stock price data over the last 1 day, with a current price of 46.827, a high of 47.092, and a low of 46.393.
Vendi

46.713

Acquista

46.827

0.114
Basso: 46.393Alto: 47.092
Seller:
50%
Buyer:
50%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
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Tipologia
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CFD
Spread0.114
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Dimensione dell'operazione a leva ~HK$5,000.00

Denaro da leva ~HK$4,000.00

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Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
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(-HK$0.21)

Dimensione dell'operazione a leva ~HK$5,000.00

Denaro da leva ~HK$4,000.00

-0.00414%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaHKD
Quantità negoziata min10
Margine20.00%
BorsaHong Kong
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.N/A
Apertura46.793
Variazione a 1 AnnoN/A
Range Giornaliero46.393 - 47.092

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2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
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Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
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Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
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Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

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Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

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2024-10-24
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Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

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Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

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2025-05-12
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Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

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