Negozia Bollore SA - BOL CFD

Su Bollore SE

BOLLORE S.A. è una holding con sede in Francia che opera in oltre 100 paesi. La Società è attiva in diverse divisioni: Bollore Africa Logistica, che si occupa di spedizioni, stivaggio, compagnie di trasporto marittimo e servizi ferroviari; Bollore Logistica che ha una presenza nei cinque continenti; Bollore Energie che fornisce combustibili per uso domestico e prodotti petroliferi; IER, che progetta, produce e commercializza terminali per il controllo e la lettura di biglietti; Pellicole di plastica, che fornisce condensatori e servizi di imballaggio; Batterie e super-condensatori, Veicoli elettrici; Autolib‘, che offre una rete di noleggio di auto elettriche; Comunicazione e Media, che ha lanciato la televisione digitale terrestre (DTT); Piantagioni che si occupa delle piantagioni di olio di palma e di gomma, attraverso Socfin Group e la divisione Attività finanziarie.

Il prezzo attuale dell'azione Bollore SA è di 4.92 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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