Negozia Barrick Mining Corp - B CFD

Su Barrick Gold

Barrick Gold Corporation è una società mineraria aurifera impegnata principalmente nella produzione e nella vendita di oro e rame, nonché in attività correlate, quali l'esplorazione e lo sviluppo di miniere. La Società detiene partecipazioni in 14 miniere d'oro, tra cui sei attività aurifere di primo livello. Il portafoglio di attività della Società comprende Carlin, Cortez, Turquoise Ridge, Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo, Loulo-Gounkoto, Kibali, Veladero, Porgera, North Mara e Bulyanhulu. Le miniere d'oro della Società sono geograficamente diversificate e si trovano in Argentina, Canada, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Mali, Tanzania e Stati Uniti. Le miniere di rame della Società si trovano in Zambia, Cile e Arabia Saudita.

Il prezzo attuale dell'azione Barrick Mining Corp è di 43.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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