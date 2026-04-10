Negozia Banca Generali SPA - BGN CFD

Banca Generali (BGN) è un gruppo bancario italiano fondato nel 1998 e basato a Trieste. Sussidiaria di Assicurazioni Generali, la società ha uffici a Trieste, Milano e Lussemburgo. Banca Generali offre servizi di private banking, di asset management e servizi fiduciari. Il gruppo bancario controlla BG Fiduciaria SIM, Generfid Spa e BG Fund Management Luxembourg. Banca Generali offre servizi finanziari a più di 250.000 clienti e ha 45 sedi in Italia.

Da novembre 2006 la società è presente sulla Borsa di Milano con la sigla BGN. Le azioni Banca Generali sono presenti sugli indici FTSE All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE MIB, FTSE Italia All-Share Financials, e sul FTSE Italia All-Share Insurance.

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