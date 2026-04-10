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Su Baillie Gifford Shin Nippon PLC
BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY è un fondo d‘investimento con sede nel Regno Unito. L'obiettivo della società è quello di perseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in piccole imprese giapponesi. L'azienda investe principalmente in titoli di piccole società giapponesi con capitalizzazione di mercato o fatturato inferiore a 150 miliardi di yen. La società può investire in fondi comuni nel Regno Unito e oltremare, tra cui fondi comuni di investimento quotati nel Regno Unito che investono principalmente in titoli giapponesi. Nelle acquisizioni, non oltre il 15% del patrimonio lordo dell'azienda viene investito in tali società o fondi. L'azienda investe in una gamma di settori, quali beni di consumo, beni di consumo di base, energia, prodotti finanziari, assistenza sanitaria, industria, information technology, materiali, servizi di telecomunicazioni e utility. Baillie Gifford & Co Limited è il gestore degli investimenti della società.
Il prezzo attuale dell'azione BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC è di 1.4085 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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