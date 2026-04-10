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Su AstraZeneca plc (ADR)
ASTRAZENECA PLC è una società biofarmaceutica. La Società si concentra sulla scoperta, sviluppo e commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione, principalmente per il trattamento di malattie in varie aree di terapia, comprese respiratorio, infiammazione, malattia autoimmune, malattia cardiovascolare e metabolica e oncologia, nonché infezione, neuroscienze e aree gastrointestinali. La Società svolge le sue attività in oltre 100 paesi. La pipeline della Società include oltre 150 progetti, dei quali circa 125 nella fase di sviluppo clinico. La Società sta sviluppando un recettore Toll-like 9 agonista finalizzato alla produzione di benefici a lungo termine nell‘asma curando gli squilibri del sistema immunitario. AstraZeneca offre vari prodotti, tra cui Accolate, Rhinocort, Bricanyl Turbuhaler, Rhinocort, Symbicort pMDI, Crestor, Seloken/Toprol-XL, Brilinta/Brilique (ticagrelor), Bydureon, Xigduo XR, Kombiglyze XR e metformina XR, tra gli altri.
- IndustriaPharmaceuticals (NEC)
- Indirizzo1 Francis Crick Avenue, CAMBRIDGE, United Kingdom (GBR)
- Dipendenti83100
- CEOPascal Soriot