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Su ArcelorMittal SA

ArcelorMittal S.A. (ArcelorMittal) è una holding che, insieme con le sue partecipate, possiede e gestisce impianti di produzione ed estrazione dell'acciaio in Europa, America del Nord e del Sud, Asia e Africa. ArcelorMittal si articola in cinque segmenti: NAFTA; Europa; Brasile; Africa e Comunità degli Stati Indipendenti (ACIS) ed Estrazione. Il segmento NAFTA produce prodotti piani, lunghi e tubolari. Il segmento del Brasile comprende la lavorazione di prodotti piani in Brasile e prodotti lunghi e tubolari in Brasile e in Paesi limitrofi. Il segmento Europa si occupa della produzione di acciaio piatto in Europa. Il segmento ACIS produce una combinazione di prodotti piatti, lunghi e tubolari. Il segmento Estrazione comprende tutte le miniere di proprietà di ArcelorMittal nelle Americhe, Asia, Europa e Africa. La Società produce una gamma di prodotti di acciaio finiti e semilavorati; opera attraverso la sua partecipata Exosun.