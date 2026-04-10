Negozia AMS OSRAM - AMS1 CFD

Su ams OSRAM AG

ams AG è una compagnia con sede in Austria attiva nell'industria dei semiconduttori. Progetta e produce microchip analogici integrati ed offre servizi e consulenza nelle aree di gestione dell'energia, sensori, interfacce dei sensori ed intrattenimento mobile. L'Azienda fornisce i suoi prodotti e servizi ai clienti nei mercati dell'automobile, della tecnologia medica, industriale e delle comunicazioni. L'Azienda divide le sue attività in due segmenti commerciali: Prodotti e Fonderia. Il segmento commerciale Prodotti comprende Consumatori e Comunicazioni, Industria e Medico, oltre alle aree del mercato dell'Automobile e produce sensori, quali sensori CMOS per dati ambientali. Il segmento commerciale Fonderia comprende l'area Fonderia Servizio Completo che offre contratti di produzione di tecnologie per circuiti analogici integrati. L'Azienda gestisce controllate in Europa, Stati Uniti, Giappone, India, Cina, Corea e Filippine.

Il prezzo attuale dell'azione AMS OSRAM è di 10.26 CHF. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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