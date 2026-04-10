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Su American Homes 4 Rent Cl A Reit

American Homes 4 Rent è un trust di investimento immobiliare (REIT). La Società si concentra sull'acquisizione, lo sviluppo, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di case unifamiliari come proprietà in affitto. L'obiettivo primario della Società è quello di generare rendimenti interessanti, corretti per il rischio, per i suoi azionisti attraverso dividendi e rivalutazione del capitale, acquisendo, ristrutturando, affittando e gestendo case unifamiliari come proprietà in affitto. La Società possiede circa 56.077 proprietà unifamiliari in 22 Stati, tra cui 604 proprietà classificate come possedute per la vendita. La sua piattaforma operativa integrata offre gestione immobiliare, acquisizioni, costruzione, marketing, locazione, funzioni finanziarie e amministrative. La Società può cercare di investire in unità condominiali, case a schiera e investimenti di debito legati al settore immobiliare.

Il prezzo attuale dell'azione American Homes 4 Rent Cl A Reit è di 29.62 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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