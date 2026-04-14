Negozia Ajinomoto Co., Inc. - 2802 CFD

Su Ajinomoto Co., Inc.

Ajinomoto Co., Inc. è un'azienda alimentare. L'azienda opera in quattro segmenti di attività. I prodotti principali del segmento Japanese Food e del segmento Overseas Food comprendono condimenti e alimenti lavorati, alimenti surgelati, caffè, nonché condimenti umami e dolcificanti per la lavorazione. I prodotti principali del segmento Life Support includono nutrizione animale e prodotti chimici. I prodotti principali del segmento Healthcare includono aminoacidi per prodotti farmaceutici e alimenti. L'azienda svolge anche attività di produzione a contratto, grassi e oli, confezionamento di materiali e fornitura di servizi.

Il prezzo attuale dell'azione Ajinomoto Co., Inc. è di 4610.48 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Taylor Devices, Dynavax Technologies Corporation, Fonar, National-Oilwell Varco, Inc, Hawkins e Medpace Holdings. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.