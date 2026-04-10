Negozia Air France-Klm - AFp CFD

Su Air France KLM SA

AIR FRANCE KLM SA è una compagnia aerea. La Società è impegnata nel trasporto di passeggeri. Inoltre, svolge attività di carico, manutenzione aeronautica e altre attività legate al trasporto aereo, compreso il catering. I due sottogruppi della Società Air France e KLM hanno un programma di volo, Flying Blue, che consente ai membri di acquistare miglia mentre viaggiano con compagnie aeree partner o da transazioni con partner non aeronautici. Svolge attività di trasporto Passeggeri, Cargo, Manutenzione e Altre attività. La rete della Società è organizzata intorno agli hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Con questi due hub, la Società collega l‘Europa al resto del mondo, con circa 320 destinazioni in oltre 115 paesi. Transavia, filiale della Società, ha operazioni nei Paesi Bassi e Francia dirette alla clientela leisure di medio raggio, oltre ai propri voli charter e tour operator.

Il prezzo attuale dell'azione Air France-Klm è di 10.055 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Cracker Barrel Old, Crinetics Pharma, Grieg Seafood, Cowen Group, Safran e Canon Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.