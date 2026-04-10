Negozia Agora, Inc. - API CFD

Su Agora, Inc.

Agora Inc. è un'azienda che fornisce servizi di coinvolgimento in tempo reale su video, voce e messaggistica. L'azienda gestisce una piattaforma di coinvolgimento in tempo reale (RTE-PaaS) per fornire il software e l'infrastruttura necessari a consentire il coinvolgimento in tempo reale. I prodotti dell'azienda includono video in tempo reale, voce in tempo reale, messaggistica in tempo reale, registrazione in tempo reale e così via. I prodotti e i servizi trovano applicazione nei settori sociale, dei giochi, della vendita al dettaglio, dell'istruzione e in altri ambiti. L'azienda opera in Cina, negli Stati Uniti e in altri Paesi della regione Asia-Pacifico.

Il prezzo attuale dell'azione Agora, Inc. è di 3.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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