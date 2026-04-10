Negozia Acerinox, S.A. - ACX CFD

Su Acerinox SA

Acerinox, S.A. è una società attiva nel settore dell'acciaio con sede in Spagna. È impegnato nella produzione, creazione di leghe e distribuzione di prodotti in acciaio inox piatti e lunghi. L'attività della società è suddivisa in tre segmenti di business: Prodotti in acciaio inox piatti che offre lastre, prodotti piatti, bobine, lamiere, cerchi e barre piatte; Prodotti in acciaio inossidabile, che fornisce barre, angoli, fili e vergella, e altri prodotti in acciaio inossidabile. La società possiede fabbriche, magazzini, centri di assistenza e rappresentanza in Europa, Americhe, Asia, Oceania e Africa. La società è una società madre dell'Acerinox Group, che comprende una serie di società controllate, come Acerinox Europa SAU, North American Stainless Inc, Columbus Stainless Pty Ltd, Bahru Stainless SDN BHD, Roldan SA e Inoxfil SA.

Il prezzo attuale dell'azione Acerinox, S.A. è di 13.36 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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