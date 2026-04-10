Negozia A2A SPA - A2A CFD

Su A2A SpA

A2A S.p.A. è una società con sede in Italia impegnata nel settore dell‘energia elettrica. La società opera attraverso cinque divisioni. La divisione Energy si occupa della generazione di energia elettrica attraverso centrali idroelettriche e termoelettriche, di gestione dell'energia e della vendita di energia elettrica e gas. La divisione Heat and Services si occupa della gestione di impianti di riscaldamento, nonché della distribuzione del riscaldamento nelle città di Milano, Brescia, Bergamo e altri comuni, della produzione e della vendita di energia elettrica e di attività di manutenzione presso gli impianti di cogenerazione. La divisione Environment comprende i servizi di smaltimento dei rifiuti, di pulizia delle strade e del recupero di materiali di scarto, tra gli altri. La divisione Network si occupa della trasmissione, della distribuzione dell'energia elettrica, nonché del trasporto, della distribuzione di gas naturale e acqua, tra gli altri. La divisione Corporate and other services si occupa dei sistemi di regolazione del traffico e dei sistemi di videosorveglianza, tra gli altri. La società opera attraverso ACSM-AGAM e Consul System, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione A2A SPA è di 2.535 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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