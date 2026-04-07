CFD vs contrats à terme : les principales différences expliquées
Nous allons examiner ce qu’il faut savoir lorsqu’on aborde les CFD versus contrats à terme, en couvrant les différences essentielles entre ces instruments de trading, de leur structure aux horaires de trading et au profil de risque.
CFD vs contrats à terme : comment se comparent-ils ?
CFDLes CFD (contracts for difference) et les contrats à terme sont deux méthodes courantes pour trader les marchés financiers tels que les actions, les matières premières et plus encore. De manière générale, le trading de CFD est considéré comme plus flexible, ce qui le rend populaire pour les stratégies à court terme, tandis que les contrats à terme reposent sur le trading à un prix fixe, ce qui les rend plus adaptés aux stratégies à plus long terme. Vous pouvez trader les CFD avec nous aussi bien au prix au comptant qu’au prix à terme.
Pour faciliter la compréhension des différences entre les CFD et les contrats à terme, voici la définition de chaque terme.
Que sont les CFD ?
Les CFD sont dérivés qui vous permettent de trader les mouvements de prix sur divers actifs – comme les actions, les matières premières ou le forex – sans en être propriétaire. Ils sont flexibles, sans date de fin fixe, ce qui vous permet de conserver votre position ouverte aussi longtemps que vous le souhaitez. Les CFD sont populaires pour le trading à court et moyen terme et permettent l’effet de levier (également appelé trading sur marge), ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante avec un investissement plus faible, bien que cela augmente également les pertes ainsi que les profits potentiels.
Avec les CFD, vous avez le choix de prendre position sur un actif à la hausse, appelée position longue, ou à la baisse, appelée position courte. Gardez à l'esprit que les illustrations ci-dessous ne montrent que le profit potentiel – si le cours évolue dans la direction opposée dans chaque scénario, vous subiriez une perte.
Apprenez-en davantage sur le trading de CFD ici.
Les marchés à terme
Pendant ce temps, les contrats à terme sont des accords d’achat ou de vente d’un actif, comme le pétrole ou l’or, à un prix fixé à une date spécifique dans le futur. Les contrats à terme sont principalement négociés sur des bourses, avec des conditions standardisées et des dates d’expiration, ce qui les rend adaptés aux stratégies à long terme et à la couverture dans des classes d’actifs comme les matières premières.
Cependant, les contrats à terme peuvent également être tradés sous forme de CFD en tant que dérivés (voir ci-dessous), ce qui est la manière dont vous les traderez sur notre plateforme. Ci-dessous, vous voyez un CFD de contrat à terme sur le pétrole brut avec échéance en mars, issu d’une recherche de marché.
Exemple de trading de CFD sur contrats à terme
Supposons que vous souhaitiez trader le pétrole brut américain, actuellement coté à 50 $, afin de sécuriser un prix d’achat en anticipant une possible hausse des prix. En janvier, vous achetez un contrat à terme sur le pétrole brut américain pour mars définition à 50 $, en spéculant sur une hausse des prix avant l’échéance.
- Si le prix monte à 55 $ à l’échéance de mars (ou lorsque vous clôturez la position), la valeur de votre CFD augmente. Dans ce cas, votre profit correspond à la différence de 5 $ (55 $ - 50 $) multipliée par la taille de votre contrat.
- Si le prix chute à 45 $, votre position subit une perte de 5 $ par contrat, car le prix du marché est inférieur à votre prix d’entrée.
Inversement, vous pouvez prendre une position courte sur le contrat à terme si vous pensez que le prix va baisser avant l’échéance. Ainsi, si le prix augmente avant l’échéance, votre CFD perd de la valeur, et si le prix baisse, votre CFD réalisera un profit.
Pourquoi les traders choisissent-ils les CFD ?
Voici un aperçu des raisons pour lesquelles les traders peuvent choisir de trader les CFD.
- Accès large aux marchés : tradez actions, matières premières, forex et plus encore depuis une seule plateforme.
- Effet de levier : contrôlez des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible, augmentant les gains potentiels (ainsi que les risques).
- Durée flexible : pas de date d’expiration fixe, permettant aux traders de clôturer les positions quand ils le souhaitent.
- Diversification : diversifiez facilement entre différentes classes d’actifs au sein d’un même compte.
- Orientation court et moyen terme : peut convenir au day trading, où l’on cherche à réagir aux conditions de marché immédiates.
Pourquoi les traders choisissent-ils les contrats à terme ?
Voici un aperçu des raisons pour lesquelles les traders peuvent choisir de trader les contrats à terme.
- Trading structuré : dates d’expiration fixes et conditions standardisées offrant des délais clairs.
- Certitude des prix : verrouillez les prix pour vous couvrir contre les fluctuations, notamment sur les matières premières.
- Effet de levier : contrôlez des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible, amplifiant les gains potentiels (ainsi que les risques).
- Opportunités de couverture : couramment utilisées par les traders et institutions pour gérer le risque sur des marchés spécifiques.
- Orientation stratégie à long terme : peut convenir aux traders focalisés sur les tendances de marché à long terme et la gestion des prix.
Voici plus d’informations sur les différences entre ces instruments, lorsqu’ils sont comparés point par point.
Que sont les CFD sur contrats à terme ?
Les CFD sur contrats à terme sont un type de CFD qui reflète les mouvements de prix d’un contrat à terme. Ils permettent aux traders de spéculer sur le prix d’un actif sous-jacent à terme, comme les matières premières, les indices ou les devises, sans avoir besoin d’acheter le contrat à terme réel.
Contrairement aux contrats à terme standard, les CFD sur contrats à terme n’ont pas de date d’expiration fixe, offrant plus de flexibilité aux traders souhaitant conserver des positions sans être liés à une échéance de contrat définie. Cela rend les CFD sur contrats à terme populaires auprès des traders recherchant une exposition à effet de levier aux marchés à terme avec une flexibilité accrue.
Lequel est meilleur entre les CFD et les contrats à terme ?
Le fait que les CFD ou les contrats à terme soient « meilleurs » dépend des objectifs et des préférences de marché du trader. Les CFD offrent une flexibilité sans date d’expiration, des exigences en capital plus faibles et un accès à des marchés diversifiés, ce qui en fait une option à considérer pour le trading à court terme et la diversification.
Les contrats à terme, avec des échéances fixes et des besoins en capital plus élevés, peuvent convenir à ceux qui privilégient des contrats standardisés et une approche particulière de la gestion des risques.
Gardez cependant à l’esprit que, en plus de les trader directement sur les bourses, les contrats à terme peuvent être tradés sous forme de CFD, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des contrats à terme directement via leur fournisseur de dérivés. Cela se fait souvent en utilisant la même approche fondamentale et d’analyse technique que pour les CFD au comptant.
En résumé, les CFD sont idéaux pour les traders privilégiant la flexibilité et la diversité, tandis que les contrats à terme (qu’ils soient tradés directement ou sous forme de CFD) conviennent à ceux qui préfèrent la structure et se concentrent sur des actifs spécifiques, comme les matières premières.
Comment trader les CFD et les contrats à terme avec nous
Lorsque vous tradez des CFD et des CFD sur contrats à terme avec nous, vous pouvez spéculer à la hausse ou à la baisse sur le prix d’un large éventail de marchés au comptant et à terme. Pour vous préparer, informez-vous sur les bases du trading, et guidez vos positions grâce aux dernières actualités et analyses de trading de nos analystes experts. Il est également conseillé de s’assurer que votre stratégie de gestion des risques est suffisamment solide pour vous préparer à la volatilité potentielle, et d’apprendre comment améliorer votre psychologie du trading afin de maximiser votre confiance sur les marchés.
FAQs
Les CFD sont-ils identiques aux contrats à terme ?
Non, les CFD et les contrats à terme sont différents. Les CFD sont généralement des contrats flexibles sans date d’expiration fixe, permettant aux traders de spéculer sur divers actifs pendant une durée libre. Les contrats à terme, en revanche, sont des contrats standardisés avec des dates d’expiration fixes, souvent utilisés dans les matières premières pour un trading structuré et la couverture. Bien que les deux offrent un effet de levier, les contrats à terme peuvent potentiellement proposer une liquidité plus profonde et une tarification transparente sur les bourses. Les CFD, en revanche, permettent d’accéder aux marchés à terme sans engagement complet sur les contrats.
Qu’est-ce qu’un CFD sur contrat à terme ?
Un CFD sur contrat à terme (contract for difference) permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d’un contrat à terme sans posséder l’actif sous-jacent ni gérer le règlement physique. Contrairement aux contrats à terme standard, les CFD offrent une flexibilité, permettant aux traders de prendre des positions longues ou courtes, avec un profit ou une perte déterminé(e) par la différence de prix entre l’ouverture et la clôture de la position.
Les CFD et les contrats à terme ont-ils des coûts et frais différents ?
Les CFD et les contrats à terme peuvent différer en ce qui concerne leurs structures de coûts. Les CFD impliquent un spread – la différence entre le prix d’achat et de vente – et peuvent entraîner des frais de financement overnight si la position est maintenue au-delà d’une journée. Lors du trading de contrats à terme sous forme de CFD, des frais de financement overnight peuvent également s’appliquer, bien qu’ils soient calculés différemment des CFD au comptant. En revanche, les contrats à terme négociés en bourse impliquent souvent des coûts initiaux tels que des commissions, des frais de bourse et des exigences de marge. Les contrats à terme ne génèrent pas de frais de financement overnight, car ces coûts sont généralement intégrés dans le prix du contrat lui-même.
Quel est le meilleur pour le trading à court terme : les CFD ou les contrats à terme ?
Pour le trading à court terme, les CFD peuvent s'avérer plus accessibles grâce à leur flexibilité, la facilité d’ouverture et de fermeture des positions, et l’absence de date d’expiration. Les contrats à terme, avec leur date d’expiration fixe, conviennent souvent mieux aux trades à plus long terme ou stratégiques, bien que certains traders les utilisent aussi pour le day trading. Les CFD sont souvent privilégiés pour le day trading ou la spéculation à court terme, tandis que les contrats à terme peuvent être plus avantageux pour les traders ayant une vision spécifique du marché ou une stratégie de couverture.