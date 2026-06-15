Les principaux indices en hausse aujourd'hui

Recommandations sur les indices les plus en hausse

Comment les indices sont-ils calculés ?

Les indices boursiers sont calculés selon différentes méthodes, chacune offrant une perspective unique sur la performance du marché. Regardons de plus près les trois principaux types.

Les indices pondérés par le cours, comme le Dow Jones Industrial Average, sont basés sur le cours moyen des actions qui les composent. Les actions au cours plus élevé ont davantage d’influence sur la performance de l’indice. Le niveau de l’indice est calculé en additionnant les cours des actions qui le composent et en utilisant un diviseur, ajusté en fonction des opérations sur titres.

Dans les indices pondérés par la capitalisation comme le S&P 500, les entreprises ayant une capitalisation boursière plus élevée ont un poids plus important. Pour calculer le cours de l’indice, la capitalisation boursière totale des entreprises qui le composent est divisée par un diviseur.

Chaque action dans un indice pondéré de manière égale, quel que soit son cours ou la capitalisation boursière de l’entreprise, a le même impact sur le cours de l’indice. Le rendement moyen de toutes les actions détermine la valeur de l’indice.

En quoi les indices diffèrent-ils des autres marchés ?

Les indices boursiers diffèrent des autres marchés financiers de plusieurs façons, notamment par leur objectif, leur composition et leur mode de trading.

Les indices servent de références, résumant la performance de segments de marché à travers une sélection d’actions calculée selon des méthodologies spécifiques (pondération par le cours, par la capitalisation boursière, etc.). Un indice – comme le S&P 500 aux États-Unis, par exemple – peut permettre d’évaluer la santé globale d’une économie, alors qu’une action qui le compose ne donne qu’une indication sur la santé de son entreprise.

Alors que d’autres actifs financiers comme les actions et les devises sont achetés et vendus directement, les indices ne constituent pas un marché directement tradable en tant que tel. Cela dit, les traders peuvent prendre position sur le cours d’un indice en utilisant un produit dérivé comme un ETF ou un CFD.

Comment puis-je trader les indices ?

En tant que trader particulier, vous disposez de plusieurs options si vous souhaitez prendre position sur le cours d’un indice.

Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont des « paniers » d’actifs qui répliquent la performance d’un indice spécifique et sont tradés en bourse comme des actions. Les contrats à terme sur indices vous engagent à acheter ou vendre un indice à une date ultérieure. Les options, quant à elles, offrent le droit d’acheter (call) ou de vendre (put) un indice à un cours fixé avant une certaine date.

Chez Capital.com, vous pouvez trader les indices en utilisant des contrats sur différence, ou CFD. Ces instruments permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de cours des indices, à la hausse comme à la baisse, mais comportent des risques spécifiques – notamment liés à l’effet de levier.

Avant de trader un produit à effet de levier comme un CFD, qui peut amplifier aussi bien vos gains que vos pertes, vous devez comprendre son fonctionnement et les risques associés. Vous pouvez commencer avec notre guide sur les CFD. Vous devrez également rester informé des événements économiques et politiques qui influencent le marché, vous entraîner avec un compte démo et choisir un courtier régulé.