Les indices les plus tradés

Que signifie trader sur un indice ?

Trader sur un indice consiste à prendre position sur les mouvements de prix à la hausse ou à la baisse d'un marché tel que l'US Tech 100 ou l'UK 100. Cela peut se faire en utilisant un produit dérivé financier tel qu'un CFD.

Les CFD vous permettent de trader sur le prix d'un indice en utilisant l'effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez prendre une position importante pour un investissement relativement faible. Cela dit, l’effet de levier peut générer des pertes ou des gains rapides et importants. Il est donc crucial de bien comprendre son fonctionnement et ses risques avant de trader. Consultez notre guide de trading CFD pour commencer.

Cette méthode de trading sur les indices peut vous offrir une large exposition au marché sans avoir besoin de détenir directement des actions de sociétés individuelles, des matières premières ou des devises. Elle peut également vous aider à diversifier vos activités sur le marché et à gérer les risques de manière plus efficace. Mais, comme pour tout type de trading, le trading sur les indices comporte un risque pour votre capital.