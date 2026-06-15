Guide sur les indices les plus volatils

Qu'est-ce que la volatilité ?

En termes simples, la volatilité est la mesure de l'ampleur du mouvement des prix d'un actif donné au fil du temps. Bien que les indices volatils, ainsi que les actifs volatils en général, puissent offrir des opportunités pour les traders, ils peuvent également présenter des risques importants pour le capital. Les indices les plus volatils peuvent varier en fonction des conditions du marché. Vous pouvez avoir recours à des outils tels que le VIX pour analyser le degré de mouvement des marchés, et utiliser des indicateurs techniques et fondamentaux pour prédire leurs mouvements à venir.

Comment la volatilité des indices est-elle mesurée ?

La volatilité des indices est mesurée à l'aide d'outils tels que le VIX, qui est directement lié à l'indice US 500 et aux attentes concernant sa volatilité. La volatilité historique consiste à déterminer l'écart-type des variations quotidiennes des prix, tandis que la volatilité implicite est un autre concept potentiellement utile impliquant les modèles de tarification des options. De plus, la plage réelle moyenne, ou ATR, calcule l'écart entre les prix les plus hauts et les plus bas d'un indice sur une période donnée.Les Bandes de Bollinger® peuvent également être utilisées. La taille de la « bande », dérivée d'une moyenne mobile, peut fournir des informations sur la volatilité en fonction de la largeur des bandes.

Qu'est-ce qui cause la volatilité du marché dans les indices ?

La volatilité du marché dans les indices, ainsi que dans d'autres classes d'actifs, dépend de nombreux facteurs. Les nouvelles sur les résultats des entreprises sont un facteur qui peut impacter les plus grandes actions d'un indice comme le US Tech 100. Par exemple, les résultats d'Apple ou de Microsoft qui n'ont pas atteint ou ont dépassé les attentes peuvent avoir un impact important sur le prix global de l'indice en raison de l'influence considérable de ces actions fortement pondérées. De plus, des facteurs macroéconomiques plus larges tels que le marché de l'emploi, l'activité industrielle et commerciale, et les décisions de taux d'intérêt peuvent affecter la confiance des consommateurs et, à leur tour, impacter les prix des actions et des indices. Sur le plan technique, les niveaux clés de support et de résistance peuvent également dicter la volatilité.

Qu'est-ce que le trading sur marge et comment fonctionne-t-il ?

Le trading sur marge, ou trading avec levier, consiste à ce que les traders aient une exposition à des positions plus importantes que la taille de leur dépôt initial. Cela signifie qu'ils peuvent réaliser des bénéfices supérieurs à la somme investie, mais peuvent également perdre davantage en cas de conditions de marché défavorables. Lors du trading sur marge, vous n'avez qu'à déposer un petit pourcentage de la valeur totale de la position, (appelé la marge). Si votre position évolue contre vous, vous pouvez recevoir un appel de marge, ce qui signifie que l'équité de votre compte est tombée en dessous du minimum requis. Cela signifie que vous devrez déposer davantage ou réduire la taille de votre position pour continuer le trade.