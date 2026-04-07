Qu'est-ce que la stratégie de trading basée sur la plage réelle moyenne (ATR) ?

L'indicateur de la plage réelle moyenne expliqué

L'ATR fut créé en 1978 par l'analyste technique J. Welles Wilder, Jr. et publié dans son livre "New Concepts in Technical Trading Systems".

Pour calculer la plage réelle moyenne, il faut prendre en compte les trois composants suivants :

La différence entre le plus haut actuel et la clôture précédente

La différence entre le plus bas actuel et la clôture précédente

La différence entre le plus haut actuel et le plus bas actuel

Après avoir calculé ces valeurs, ils convient de choisir la plus élevée. C'est la plage réelle, ou TR.

(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)

Une fois la plage réelle définie, il faut prendre en compte les périodes de temps. Il peut s'agir d'heures, de jours, de semaines, de mois ou même d'années. Dans son livre, Wilder a suggère 14 périodes de temps. C'est le nombre le plus couramment utilisé, bien que les traders puissent en choisir un autre, plus grand ou plus petit, s'ils le souhaitent.

Il faut ensuite calculer la plage réelle de chacune de ces périodes (14 jours par exemple) puis en établir la moyenne. Le résultat final de ce calcul est la plage réelle moyenne. Elle indique le mouvement moyen des prix pour la période de temps considérée.

Formule de calcul de l'ATR

Alternativement, l'ATR peut être calculé en utilisant la formule suivante :

ATR = (Précédent ATR * (n - 1) + TR) / n] Où n=nombre de périodes TR= True Range

Exemple de trading avec la plage réelle moyenne

Voyons maintenant un exemple concret d'utilisation de la plage réelle moyenne. L'indicateur est disponible sur la plupart des plateformes de trading et apparaît sous forme de panneau séparé en dessous du graphique des prix.

(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)

Comme vous pouvez le voir sur l'image, l'ATR ne reflète pas exactement le prix. Cependant, il indique quand le prix fut le plus volatile. En effet, si nous examinons le graphique, nous pouvons voir que, lorsque l'actif était à son prix le plus élevé, il avait une volatilité plutôt modérée

Il convient également de noter que la plage réelle moyenne est exprimée en valeur absolue, plutôt qu'en pourcentage. Cela signifie qu'un actif se situant autour de la barre des 1 000 $ a un ATR plus élevé qu'un actif dont la valeur est d'environ 10 $.

Ainsi, le premier actif pourrait enregistrer un changement plus significatif dans son ATR en augmentant de 100 $ que le deuxième en augmentant de 5 $, malgré une hausse de 10 % pour le premier actif et de 50 % pour le deuxième. Les traders doivent en être conscients et ne pas utiliser les mesures de l'ATR de manière isolée lorsqu'ils élaborent leur stratégie basée sur la plage réelle moyenne.