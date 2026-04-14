Qu’est-ce qui influence le cours du GBP/USD ?

Le cours du GBP/USD fluctue en permanence, influencé par des facteurs ayant un impact direct sur le taux de change forex (USD vers GBP) et l’échange dollar-livre – comme les publications de données économiques, la politique monétaire et le sentiment des marchés mondiaux.

Décisions sur les taux d’intérêt (BoE et Fed)

Les taux d’intérêt fixés par la Banque d’Angleterre (BoE) et la Réserve Fédérale américaine (Fed) peuvent avoir une influence directe sur le cours du GBP/USD. Les variations des taux d’intérêt relatifs entre les deux banques centrales influencent généralement la demande – des taux plus élevés ont tendance à attirer les investisseurs en quête de meilleurs rendements. Par exemple, si la Fed augmente ses taux d’intérêt tandis que la BoE les maintient inchangés, le GBP/USD pourrait baisser en raison d’une hausse de la demande pour le dollar américain. À l’inverse, si la BoE annonce des hausses de taux avant la Fed, le GBP/USD pourrait se renforcer.

Indicateurs économiques influençant le GBP/USD

Les publications de données économiques telles que l’IPC (inflation) du Royaume-Uni et des États-Unis, la croissance du PIB et les statistiques de l’emploi influencent la volatilité du cours du GBP/USD. Des données économiques britanniques plus solides que prévu, comme une forte croissance du PIB ou une baisse du chômage, peuvent faire monter le GBP/USD. À l’inverse, si l’inflation américaine augmente fortement et renforce les anticipations de resserrement de la Fed, le dollar américain pourrait s’apprécier, faisant baisser le GBP/USD. Suivez ces publications sur notre calendrier économique intégré pour consulter les indicateurs clés, les actualités et les mises à jour des événements à venir.

Évolutions politiques et événements

Les événements politiques et les décisions de politique peuvent provoquer de la volatilité sur le GBP/USD. Les développements liés au Brexit ont historiquement influencé la livre sterling – des résultats positifs propres au Royaume-Uni ont tendance à soutenir le GBP/USD, tandis que l’incertitude pèse généralement sur la paire. De même, les évolutions politiques comme les changements de politique budgétaire aux États-Unis ou les arrêts des services gouvernementaux peuvent affecter la force du dollar, influençant potentiellement les mouvements du cours du GBP/USD.

Sentiment de marché et tendances mondiales

L’appétit pour le risque des investisseurs mondiaux influence fortement le GBP/USD. En période d’optimisme économique, les investisseurs peuvent privilégier les devises majeures sensibles à la croissance comme la GBP, ce qui peut faire monter le GBP/USD. Cependant, en période d’incertitude ou de turbulences sur les marchés, les investisseurs peuvent se tourner vers des devises refuges comme le dollar américain, ce qui peut entraîner une baisse du GBP/USD. Par exemple, lors des premières phases de la pandémie de COVID-19, le dollar américain s’est fortement renforcé alors que les investisseurs recherchaient des valeurs refuges.

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