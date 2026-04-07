CFD vs Actions : Que doivent savoir les traders ?
Comment le trading de CFD se compare-t-il au trading d’actions ? Ci-dessous, nous examinerons les principales similitudes et différences à connaître entre ces termes clés du trading, de l’effet de levier aux informations sur les classes d’actifs et plus encore.
CFD et actions : comment se comparents-ils ?
Les CFD (contrats sur différence) et le trading d’actions (titres) sont souvent comparés, mais ce sont des concepts assez différents.Les CFD sont des instruments qui offrent un accès à divers marchés, y compris le forex, les matières premières et les indices, tandis que les actions se concentrent uniquement sur la performance des entreprises cotées par le biais du trading d’actions.
Lorsque vous tradez des CFD sur actions avec nous, vous avez accès à des actions mondiales ainsi qu’à d’autres classes d’actifs – le tout avec la flexibilité et l’effet de levier offerts par les CFD. Cependant, il est important de se rappeler que l’effet de levier amplifie à la fois les pertes et les profits.
Pour clarifier les distinctions entre le trading de CFD et d’actions, voici la définition de chaque terme.
Que sont les CFD ?
Les CFD sont des dérivés qui vous permettent de trader sur les mouvements de prix de divers actifs – comme les actions, les matières premières ou le forex – sans les posséder. Ils sont flexibles, sans date de fin fixe, ce qui vous permet de conserver votre position ouverte aussi longtemps que vous le souhaitez. Les CFD sont populaires pour le trading à court et moyen terme et permettent l'effet de levier (également appelé trading sur marge).Cela signifie que vous pouvez contrôler une position plus importantes avec un investissement initial plus faible, sachant que cela augmente également les pertes potentielles ainsi que les profits.
Avec les CFD, vous avez le choix de prendre position sur un actif à la hausse, appelée position longue, ou à la baisse, appelée position courte. Gardez à l'esprit que les illustrations ci-dessous ne montrent que le profit potentiel – si le cours évolue dans la direction opposée dans chaque scénario, vous subiriez une perte.
En savoir plus sur le trading de CFD et son fonctionnement.
Qu'est-ce que les actions ?
Les actions représentent la propriété d'une entreprise et sont divisées en unités individuelles appelées actions. Lorsqu'une entreprise devient publique, elle lève souvent des fonds en émettant des actions aux investisseurs, qui peuvent ensuite être achetées et vendues sur des bourses comme le New York Stock Exchange ou le London Stock Exchange.
Les entreprises émettent d'abord des actions sur le marché primaire lors des introductions en bourse (IPO), où les investisseurs les achètent directement.Une fois cotées, les actions se négocient sur le marché secondaire, où leurs cours fluctuent en fonction de l'offre et de la demande.Vous pouvez prendre des positions sur des actions de deux manières :
- Investir dans des actions signifie acheter ces actions directement, dans le but de profiter de l'appréciation des prix et, dans certains cas, des dividendes.
- Trader des actions sous forme de dérivés tels que les CFD, c'est ainsi que vous les traderez sur notre plateforme.Ci-dessous, vous verrez une gamme de CFD sur actions disponibles dans notre recherche de marché.
Apprenez-en plus sur le trading d’actions et son fonctionnement, et découvrez le trading d’introduction en bourse (IPO).
Pourquoi les traders choisissent-ils les CFD ?
Voici un aperçu des raisons pour lesquelles vous pourriez choisir de trader des CFD.
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Accès large aux marchés : trader des actions, des matières premières,le Forex, et bien plus depuis une seule plateforme.
Effet de levier(également connu sous le nom de trading sur marge) : contrôlez des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible, augmentant ainsi les rendements potentiels et les risques.
Durée flexible pas de date d’expiration fixe, ce qui permet aux traders de clôturer leurs positions quand ils le souhaitent.
Diversification : diversifiez facilement entre différentes classes d’actifs depuis un seul compte.
Orientation court et moyen terme : peut convenir au day trading, où les traders cherchent à réagir aux conditions immédiates du marché.
Pourquoi les traders choisissent-ils les actions ?
Voici un aperçu des raisons pour lesquelles vous pourriez choisir de trader des actions.
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Liquidité élevée: les marchés boursiers connaissent un volume de transactions important, ce qui facilite l'entrée et la sortie des positions de manière efficace.
Heures de marché alignées avec les bourses : le trading a lieu pendant les heures d'ouverture des bourses. Certaines bourses offrant des heures prolongées ou du trading après les heures normales.
Effet de levier :avec les CFD, les traders peuvent contrôler des positions plus importantes avec un investissement plus faible, amplifiant ainsi à la fois les gains et les risques potentiels.
Exposition à des entreprises individuelles : tradez en fonction de la performance des entreprises, des rapports de résultats et des tendances du secteur.
Opportunités diversifiées : accédez à un large éventail de secteurs, de la technologie à la santé, permettant aux traders de tirer parti de différentes conditions de marché.
Voici plus d'informations sur la comparaison entre les actions et les CFD.
Comment les actions sont-elles tradées avec des CFD ?
Lors du trading d'actions via des CFD, les traders spéculent sur les mouvements de cours d'une action sans posséder les actions sous-jacentes.Un CFD sur action reflète les variations du cours de l'action cotée en bourse, permettant aux traders de profiter des hausses ou des baisses des cours en prenant des positions longues ou courtes.
Avec le trading de CFD sur actions, les traders peuvent utiliser l'effet de levier, ce qui signifie qu'ils n'ont besoin de déposer qu'une portion de la valeur totale de la transaction.Cela permet une exposition potentiellement plus grande, bien que cela amplifie également à la fois les gains et les pertes.De plus, les CFD sur actions offrent la flexibilité de prendre une position longue (si l'on prévoit une appréciation de l'action) ou une position courte (si l'on anticipe une dépréciation).
De plus, les CFD sur actions offrent une flexibilité dans la taille des positions et n'ont pas de date d'expiration fixe, contrairement à certains dérivés d'actions traditionnels.Les traders peuvent également bénéficier de fonctionnalités telles que des heures de trading prolongées sur certaines actions et la possibilité de réagir aux événements du marché sans les restrictions de la propriété directe des actions.
Quel est le meilleur choix entre les CFD et les actions ?
Pour les traders de dérivés, le choix entre les CFD et les actions dépend des objectifs de trading individuels et des préférences de marché.Les CFD offrent un large accès au marché, couvrant divers types d'actifs tels que les matières premières, les indices et les actions, permettant ainsi une diversification au sein d'un seul compte.Cette flexibilité peut s'avérer avantageuse pour les traders souhaitant spéculer sur plusieurs marchés, chacun ayant des facteurs et des opportunités uniques.
Le trading d'actions, en revanche, se concentre uniquement sur la prise de position sur les actions d'une entreprise.L'investissement traditionnel en actions implique la propriété, ce qui entraîne des facteurs supplémentaires tels que les actions d'entreprise (par exemple, les dividendes et les droits de vote).Alors que le trading d'actions est généralement limité aux heures de bourse, certains marchés offrent des sessions de trading prolongées.
Rappelez-vous cependant que les actions peuvent être tradées sous forme de CFD, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des actions sans posséder les actions elles-mêmes.Cela se fait généralement en utilisant la même approche d'analyse fondamentale et d'analyse technique.
En résumé, les CFD sont idéaux pour les traders qui privilégient la variété et la flexibilité des marchés, tandis que les actions peuvent être préférées par ceux qui souhaitent un marché centré sur les mouvements des actions.Chacun présente des avantages (et des inconvénients) uniques, donc le choix dépend en grande partie de la stratégie du trader et des actifs préférés.
Trading de CFD et d'actions avec nous
Lorsque vous tradez des CFD et des actions avec nous, vous pouvez spéculer à la hausse ou à la baisse sur le prix d'un large éventail de marchés.Pour vous préparer, lisez les bases essentielles du trading, et informez vos positions avec les dernières actualités et analyses de trading de nos analystes experts.Il est également conseillé de vous assurer que votre stratégie de gestion des risques est suffisamment solide pour vous préparer à la volatilité potentielle, et d'apprendre à améliorer votre psychologie du trading afin de maximiser votre confiance sur les marchés.
FAQs
Le trading d'actions est-il du trading de CFD ?
Pas exactement.Le trading d'actions et le trading de CFD sont tous deux des types de trading dérivé, mais ce n'est pas la même chose.Bien que les actions puissent être tradées sous forme de CFD, le trading d'actions se concentre uniquement sur la négociation des actions, tandis que le trading général de CFD permet la spéculation sur une gamme plus large d'actifs, y compris les paires de devises, les monnaies et les indices.
Qu'est-ce qu'un CFD dans le trading d'actions ?
Un CFD (contrat sur différence) dans le trading d'actions vous permet de trader sans posséder les actions sous-jacentes.C'est un contrat entre vous et le courtier pour échanger la différence de prix de l'action entre l'ouverture et la fermeture de la position.Cela vous permet de prendre des positions longues ou courtes sur des actions et de trader avec effet de levier.
Peut-on trader des actions sans CFD ?
Oui, vous pouvez trader des actions directement sans utiliser de CFD ou de dérivés, bien que cela soit plus couramment appelé investissement.Cela implique le plus souvent d'acheter des actions via un courtier en bourse ou une plateforme d'investissement dans le but de profiter des hausses de prix.De nombreux courtiers proposent des comptes de trading d'actions directs spécifiquement à cet effet, qui peuvent avoir des coûts et des fonctionnalités différents par rapport au trading de CFD.