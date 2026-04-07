CFD et actions : comment se comparents-ils ?

Les CFD (contrats sur différence) et le trading d’actions (titres) sont souvent comparés, mais ce sont des concepts assez différents.Les CFD sont des instruments qui offrent un accès à divers marchés, y compris le forex, les matières premières et les indices, tandis que les actions se concentrent uniquement sur la performance des entreprises cotées par le biais du trading d’actions.

Lorsque vous tradez des CFD sur actions avec nous, vous avez accès à des actions mondiales ainsi qu’à d’autres classes d’actifs – le tout avec la flexibilité et l’effet de levier offerts par les CFD. Cependant, il est important de se rappeler que l’effet de levier amplifie à la fois les pertes et les profits.

Pour clarifier les distinctions entre le trading de CFD et d’actions, voici la définition de chaque terme.

Que sont les CFD ?

Les CFD sont des dérivés qui vous permettent de trader sur les mouvements de prix de divers actifs – comme les actions, les matières premières ou le forex – sans les posséder. Ils sont flexibles, sans date de fin fixe, ce qui vous permet de conserver votre position ouverte aussi longtemps que vous le souhaitez. Les CFD sont populaires pour le trading à court et moyen terme et permettent l'effet de levier (également appelé trading sur marge).Cela signifie que vous pouvez contrôler une position plus importantes avec un investissement initial plus faible, sachant que cela augmente également les pertes potentielles ainsi que les profits.

Avec les CFD, vous avez le choix de prendre position sur un actif à la hausse, appelée position longue, ou à la baisse, appelée position courte. Gardez à l'esprit que les illustrations ci-dessous ne montrent que le profit potentiel – si le cours évolue dans la direction opposée dans chaque scénario, vous subiriez une perte.

En savoir plus sur le trading de CFD et son fonctionnement.

Qu'est-ce que les actions ?

Les actions représentent la propriété d'une entreprise et sont divisées en unités individuelles appelées actions. Lorsqu'une entreprise devient publique, elle lève souvent des fonds en émettant des actions aux investisseurs, qui peuvent ensuite être achetées et vendues sur des bourses comme le New York Stock Exchange ou le London Stock Exchange.

Les entreprises émettent d'abord des actions sur le marché primaire lors des introductions en bourse (IPO), où les investisseurs les achètent directement.Une fois cotées, les actions se négocient sur le marché secondaire, où leurs cours fluctuent en fonction de l'offre et de la demande.Vous pouvez prendre des positions sur des actions de deux manières :

Investir dans des actions signifie acheter ces actions directement, dans le but de profiter de l'appréciation des prix et, dans certains cas, des dividendes.

signifie acheter ces actions directement, dans le but de profiter de l'appréciation des prix et, dans certains cas, des dividendes. Trader des actions sous forme de dérivés tels que les CFD, c'est ainsi que vous les traderez sur notre plateforme.Ci-dessous, vous verrez une gamme de CFD sur actions disponibles dans notre recherche de marché.

Apprenez-en plus sur le trading d’actions et son fonctionnement, et découvrez le trading d’introduction en bourse (IPO).

Pourquoi les traders choisissent-ils les CFD ?

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles vous pourriez choisir de trader des CFD.

Accès large aux marchés : trader des actions, des matières premières,le Forex, et bien plus depuis une seule plateforme.

Effet de levier(également connu sous le nom de trading sur marge) : contrôlez des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible, augmentant ainsi les rendements potentiels et les risques.

Durée flexible pas de date d’expiration fixe, ce qui permet aux traders de clôturer leurs positions quand ils le souhaitent.

Diversification : diversifiez facilement entre différentes classes d’actifs depuis un seul compte.

Orientation court et moyen terme : peut convenir au day trading, où les traders cherchent à réagir aux conditions immédiates du marché.

Pourquoi les traders choisissent-ils les actions ?

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles vous pourriez choisir de trader des actions.

Liquidité élevée: les marchés boursiers connaissent un volume de transactions important, ce qui facilite l'entrée et la sortie des positions de manière efficace.

Heures de marché alignées avec les bourses : le trading a lieu pendant les heures d'ouverture des bourses. Certaines bourses offrant des heures prolongées ou du trading après les heures normales.

Effet de levier :avec les CFD, les traders peuvent contrôler des positions plus importantes avec un investissement plus faible, amplifiant ainsi à la fois les gains et les risques potentiels.

Exposition à des entreprises individuelles : tradez en fonction de la performance des entreprises, des rapports de résultats et des tendances du secteur.

Opportunités diversifiées : accédez à un large éventail de secteurs, de la technologie à la santé, permettant aux traders de tirer parti de différentes conditions de marché.

Voici plus d'informations sur la comparaison entre les actions et les CFD.



