CFD vs forex : que doivent savoir les traders ?
Comment le trading de CFD se compare-t-il à celui du forex ? Ci-dessous, nous examinerons les principales similitudes et différences à connaître entre ces termes clés du trading, de l’effet de levier aux informations sur les classes d’actifs et plus encore.
CFD et forex : comment se comparent-ils ?
Les CFD (contrats sur différence) et le trading forex sont souvent comparés, bien qu’il s’agisse de concepts distincts. Les deux permettent aux traders de spéculer sur les marchés financiers, mais ils diffèrent par leur portée et leur application.Le trading de CFD offre un accès à une large gamme de marchés, y compris les actions, les matières premières et les indices, tandis que le forex se concentre uniquement sur la performance des paires de devises.
Avec nous, le trading forex se fait sous forme de CFD, ce qui signifie que vous pouvez accéder aux marchés des devises mondiaux aux côtés d’autres classes d’actifs – le tout avec la flexibilité et l’effet de levier offerts par les CFD. Cependant, il est important de se rappeler que l’effet de levier amplifie les pertes autant que les gains.
Pour clarifier les distinctions entre le trading de CFD et le forex, voici la définition de chaque terme.
Que sont les CFD ?
Les CFD sont dérivés qui vous permettent de trader sur les mouvements de cours de divers actifs – comme les actions, les matières premières ou le forex – sans les détenir. Ils sont flexibles, sans date de fin fixe, ce qui vous permet de conserver votre position ouverte aussi longtemps que vous le souhaitez. Les CFD sont populaires pour le trading à court ou moyen terme et permettent d’utiliser l’effet de levier (également appelé trading sur marge). Cela signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante avec une mise initiale réduite, bien que cela augmente aussi bien les pertes potentielles que les gains.
Avec les CFD, vous avez le choix de prendre position sur un actif à la hausse, appelée position longue, ou à la baisse, appelée position courte. Gardez à l’esprit que les illustrations ci-dessous montrent uniquement le gain potentiel – si le cours allait dans la direction opposée dans chaque scénario, vous subiriez une perte.
En savoir plus sur le trading de CFD et son fonctionnement.
Qu'est-ce que le Forex?
Le trading forex se concentre spécifiquement sur l’échange de devises. Lorsqu’ils tradent sur le forex, les traders cherchent à tirer profit des fluctuations des taux de change entre des paires de devises comme EUR/USD ou GBP/JPY. Cela se fait en prenant une position « longue » ou « courte » sur ces paires selon la manière dont vous pensez que chaque devise de la paire évoluera par rapport à l’autre.
Par exemple, si vous tradez EUR/USD et que vous pensez que l’euro va se renforcer par rapport au dollar américain, vous prendriez une position « longue » ou vous achèteriez. Si vous pensez que l’euro va s’affaiblir par rapport au dollar américain, vous prendriez une position « courte » ou vous vendriez.
Avec nous, le forex est tradé sous forme de CFD, combinant la spécificité du trading de devises avec la flexibilité et l’effet de levier offerts par les CFD. En savoir plus sur le trading forex et son fonctionnement.
Pourquoi les traders choisissent-ils les CFD ?
Voici un aperçu des raisons pour lesquelles les traders peuvent choisir de trader des CFD.
- Accès large aux marchés : tradez des actions, des matières premières, du forex et plus encore depuis une seule plateforme.
- Effet de levier (également appelé trading sur marge) : contrôlez une position plus importante avec une mise initiale plus faible, ce qui peut amplifier les gains comme les pertes.
- Durée flexible : pas de date d’expiration fixe, ce qui permet aux traders de clôturer leurs positions quand ils le souhaitent.
- Diversification : diversifiez facilement entre différentes classes d’actifs depuis un seul compte.
- Orientation court et moyen terme : peut convenir au day trading, où les traders cherchent à réagir aux conditions de marché immédiates.
Pourquoi les traders choisissent-ils le forex ?
Voici un aperçu des raisons pour lesquelles les traders peuvent choisir de trader le forex.
- Forte liquidité : accédez à un marché avec un volume de transactions significatif, permettant une entrée et une sortie rapides des positions.
- Horaires de trading étendus : la disponibilité quasi 24h/24 et 5 jours sur 7 permet aux traders de réagir aux événements mondiaux en temps réel.
- Effet de levier : contrôlez des positions plus importantes avec des investissements moindres, augmentant ainsi les gains potentiels et les risques.
- Focalisation sur les paires de devises : spéculez sur les tendances économiques mondiales en suivant l'évolution des valeurs des devises.
- Environnement de marché dynamique: Engagez-vous sur un marché au rythme effréné qui reflète l'activité économique mondiale, mais qui requiert une gestion prudente des risques.
En quoi les CFD et le trading forex diffèrent-ils ?
Bien que les CFD et le trading forex consistent tous deux à spéculer sur les mouvements de prix sans détenir les actifs sous-jacents, ils diffèrent par leur portée et leur structure. Les CFD peuvent couvrir un large éventail d'actifs, y compris les actions, les indices, les matières premières et les paires de devises, offrant aux traders un accès à des marchés diversifiés à partir d'une seule plateforme. Comme mentionné précédemment, le forex peut être tradé en tant que type de CFD avec nous, combinant le trading de devises avec la flexibilité des contrats CFD, tels que des durées de position ajustables.
Le trading forex, cependant, se concentre exclusivement sur les paires de devises, à travers lesquelles les traders cherchent à réaliser des profits en prédisant les variations des taux de change entre les devises de chaque paire. Contrairement aux CFD sur d'autres actifs, les trades sur le forex concernent uniquement les mouvements de devises. De plus, le marché du forex fonctionne presque 24h/24, 5 jours sur 7, offrant ainsi des opportunités de trading continues.
En essence, les CFD offrent un accès à un éventail plus large de marchés, tandis que le forex représente un marché unique, très liquide, exclusivement dédié aux paires de devises, chacune comportant des stratégies de trading et des considérations spécifiques.
Voici plus d'informations sur la comparaison entre le forex et les CFD.
En quoi le trading de CFD et de forex se ressemblent-ils ?
Le trading de CFD et le trading forex partagent plusieurs similitudes, attirant les traders en quête d'opportunités flexibles. Les deux offrent un effet de levier, permettant aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un investissement initial moindre, ce qui amplifie les gains et les pertes potentiels.
Les deux impliquent également le paiement d'un spread, bien que le montant varie entre le forex et les autres CFD.Avec les CFD sur le forex et les autres CFD, le financement overnight s'applique pour les positions détenues plus d'une journée, mais le taux est calculé différemment selon la classe d'actifs tradée.
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Les deux marchés permettent de spéculer sur les mouvements de prix sans détenir les actifs sous-jacents, permettant aux traders de prendre des positions longues (acheter) ou courtes (vendre). Ils offrent également de faibles barrières à l'entrée, avec des plateformes accessibles et des exigences de dépôt minimales.
Ces caractéristiques communes rendent les CFD et le forex populaires parmi les traders, offrant un trading à effet de levier et accessible, bien que chacun présente des risques et des opportunités uniques.
Comment le forex est-il tradé avec des CFD ?
Lorsque le forex est tradé avec des CFD, les traders spéculent sur les variations des taux de change entre les paires de devises sans posséder réellement les devises. Un CFD forex reflète les variations de prix d'une paire de devises, telle que l'EUR/USD, permettant aux traders de tirer profit des fluctuations de prix dans les deux sens.
Avec le trading forex en CFD, les traders peuvent utiliser l'effet de levier, ce qui signifie qu'ils n'ont besoin de déposer qu'une partie de la valeur totale du trade. Cela permet une exposition potentiellement plus grande, bien que cela amplifie également les gains et les pertes. De plus, les CFD sur le forex offrent la flexibilité de prendre une position longue (en cas d'attente d'une appréciation de la devise) ou courte (en cas d'anticipation d'une dépréciation).
En tradant le forex via des CFD, les traders peuvent tirer parti de la liquidité et de l'accès 24/5 du marché forex, avec l'avantage supplémentaire de la flexibilité des tailles de position et de l'absence d'expirations fixes pour les contrats.
Lequel est préférable entre les CFD et le forex pour les traders de produits dérivés ?
Pour les traders de produits dérivés, le choix entre les CFD et le forex dépend des objectifs de trading individuels et des préférences de marché. Les CFD offrent un accès à un large éventail de marchés, couvrant divers types d'actifs tels que les actions, les matières premières, les indices et même le forex, ce qui permet de diversifier son portefeuille au sein d'un seul compte. Cette flexibilité peut bénéficier aux traders cherchant à spéculer sur plusieurs marchés, chacun présentant ses propres moteurs et opportunités.
Le trading forex, en revanche, se concentre exclusivement sur les paires de devises, offrant une liquidité importante et des horaires de trading quasi 24/5. Pour les traders principalement intéressés par les devises mondiales et les tendances économiques, le forex offre un marché hautement spécialisé avec moins de variables que les CFD.
Il faut cependant se rappeler que le forex peut être tradé sous forme de CFD, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements du forex sans posséder les devises elles-mêmes. Cela se fait souvent en utilisant la même approche d'analyse fondamentale et d'analyse technique.
En bref, les CFD sont idéaux pour les traders qui apprécient la diversité des marchés et la flexibilité, tandis que le forex pourrait être préférable pour ceux qui privilégient un marché concentré, liquide et axé sur les mouvements de devises. Chaque approche présente des avantages uniques, donc le choix dépend en grande partie de la stratégie du trader et des actifs privilégiés.
Trading des CFD et du forex avec nous
Lorsque vous tradez des CFD et le forex avec nous, vous pouvez spéculer à la hausse ou à la baisse sur le prix d'un large éventail de marchés. Pour vous préparer, lisez les notions essentielles du trading et ajustez vos positions grâce aux dernières actualités et analyses de trading fournies par nos analystes experts. Il est également conseillé de s'assurer que votre stratégie de gestion des risques est suffisamment robuste pour vous préparer à une volatilité potentielle, et d'apprendre comment améliorer votre psychologie de trading afin de maximiser votre confiance sur les marchés.
FAQs
Le trading sur le forex est-il du trading de CFD ?
Pas exactement. Le trading forex et le trading de CFD sont tous deux des types de trading de produits dérivés, mais ils ne sont pas identiques. Le trading forex consiste à trader directement des paires de devises, tandis que trader le forex avec des CFD permet de spéculer sur les mouvements de cours des devises sans en posséder réellement.Dans le trading CFD sur le forex, vous utilisez un CFD pour reproduire les mouvements de prix du marché du forex.
Qu'est-ce qu'un CFD dans le forex ?
Un CFD (Contrat sur Différence) dans le forex vous permet de trader des paires de devises sans posséder les devises sous-jacentes. Il s'agit d'un contrat entre vous et le courtier permettant d'échanger la différence entre le prix de la paire de devises au moment où vous ouvrez la transaction et celui au moment où vous la clôturez. Cela vous permet de prendre des positions longues ou courtes sur des paires de devises et de trader avec effet de levier.
Peut-on trader le forex sans CFD ?
Oui, vous pouvez trader le forex directement sans utiliser de CFD. Cela implique l'achat et la vente de paires de devises réelles sur le marché du forex. De nombreux courtiers proposent des comptes de trading forex direct spécifiquement conçus à cet effet, qui peuvent présenter des exigences de marge et des coûts différents par rapport au trading de CFD.
Quelle est la différence entre les CFD et le forex ?
La principale différence est que les CFD sont des contrats qui vous permettent de trader sur les variations de cours de divers types d'actifs, y compris le forex, les actions, les matières premières et les indices. Le trading sur le Forex se concentre exclusivement sur les paires de devises. Vous pouvez trader le Forex directement ou via des CFD, mais ces derniers permettent également de trader sur d'autres marchés, ce qui en fait un instrument de trading plus large.