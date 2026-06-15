AccueilLes marchésForex Paires de devises les plus volatiles
La volatilité désigne l’ampleur des mouvements du cours d’un marché donné sur une période déterminée. La volatilité sur le forex peut représenter des opportunités pour les traders de devises, car les mouvements importants offrent la possibilité de gains proportionnellement élevés. Cependant, ces conditions représentent également un risque important de perte en capital, car les positions peuvent rapidement évoluer défavorablement.
La volatilité sur le forex peut être mesurée de différentes façons, notamment par la volatilité historique, calculée comme l’écart type des rendements sur une période donnée. La volatilité implicite peut également être utilisée, où l’anticipation de la volatilité future est calculée à l’aide de modèles de valorisation d’options. Du côté des indicateurs techniques, l’average true range, ou ATR, mesure la volatilité du marché en calculant l’écart entre les cours les plus hauts et les plus bas d’une devise sur une période donnée.Les Bandes de Bollinger® peuvent également être utilisées. La taille de la « bande », dérivée d'une moyenne mobile, peut fournir des informations sur la volatilité en fonction de la largeur des bandes.
La volatilité des marchés sur le forex, comme sur d’autres classes d’actifs, peut être provoquée par divers événements macroéconomiques. Par exemple, si une décision sur les taux d’intérêt est annoncée et qu’elle diffère des attentes du marché, le cours des paires de devises peut évoluer rapidement, car la détention de certaines devises devient plus ou moins attrayante. De plus, sur le plan technique, le franchissement de niveaux clés de support ou de résistance peut déclencher des décisions d’achat ou de vente à grande échelle. Le sentiment de marché, les périodes de faible liquidité et le trading spéculatif des institutions peuvent également influencer les niveaux de volatilité.
Le trading sur marge, ou trading avec levier, consiste à ce que les traders aient une exposition à des positions plus importantes que la taille de leur dépôt initial. Cela signifie qu'ils peuvent réaliser des bénéfices supérieurs à la somme investie, mais peuvent également perdre davantage en cas de conditions de marché défavorables. Lors du trading sur marge, vous n'avez qu'à déposer un petit pourcentage de la valeur totale de la position, (appelé la marge). Si votre position évolue contre vous, vous pouvez recevoir un appel de marge, ce qui signifie que l'équité de votre compte est tombée en dessous du minimum requis. Cela signifie que vous devrez déposer davantage ou réduire la taille de votre position pour continuer le trade.