Qu'est-ce que le forex et le trading forex ?

Le forex désigne simplement l'échange de devises étrangères. Il désigne généralement le marché mondial où les devises sont échangées.

Le trading forex – également appelé trading de devises – consiste à acheter et vendre des devises internationales les unes contre les autres en utilisant un taux de change, dans le but de réaliser des bénéfices à partir des fluctuations de ce taux de change.

Examinons un exemple rapide. Si vous estimez que la livre sterling va prendre de la valeur par rapport au dollar américain, vous pouvez utiliser un dérivé comme un CFD pour ouvrir une position longue sur GBP/USD.Si la livre sterling augmente de valeur par rapport au dollar, vous réalisez un profit. Si le dollar devient plus fort que la livre, vous subissez une perte.

Les CFD sont un produit complexe qui vous donne accès au levier, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes – il est donc important de comprendre les risques avant de trader. Découvrez-en plus sur le trading forex, le levier et bien plus avec notre guide complet.