Prévisions action TotalEnergies : accord EDF, effet dividendeTotalEnergies est une entreprise énergétique française dont les actions sont surveillées après un accord d'approvisionnement électrique de 12 ans avec EDF, un réalignement de 928 millions de dollars vers le GNL et des projets amont, ainsi que sa récente date de détachement du dividende.
TotalEnergies SA (TTE) se négocie à 79,65 € à 16h19 UTC le 2 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 77,03 € à 80,11 € sur le flux de cotations de Capital.com. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Plusieurs facteurs influencent l'évolution des cours. Le Brent a franchi la barre des 100 dollars le baril après que le président Trump a exhorté les nations à rouvrir le détroit d'Ormuz lors d'une allocution télévisée, soutenant largement le sentiment du secteur énergétique, bien que des commentaires ultérieurs suggérant une fin proche du conflit avec l'Iran aient introduit une volatilité intrajournalière (Reuters, 2 avril 2026). Au niveau de l'entreprise, TotalEnergies a confirmé le 27 mars 2026 un contrat d'allocation d'électricité nucléaire de 12 ans avec EDF pour alimenter ses sites de raffinage et de chimie en France à partir de janvier 2028 (TotalEnergies, 27 mars 2026), tandis que début mars, la société a annoncé avoir réorienté environ 928 millions de dollars de projets éoliens offshore américains vers le GNL et le développement pétrolier et gazier amont (Reuters, 23 mars 2026). L'action est également passée ex-dividende le 31 mars 2026, avec un dividende trimestriel de 0,85 € par action versé le 2 avril 2026, ce qui peut exercer une pression mécanique à la baisse sur le cours de l'action à l'ouverture de séance (Reuters, 11 février 2026).
Prévisions action TotalEnergies 2026-2030 : objectifs de cours d'analystes tiers
Au 2 avril 2026, les prévisions d'analystes tiers sur l'action TotalEnergies reflètent des hypothèses de prix du pétrole plus élevées, des projections de flux de trésorerie disponible solides et une réévaluation sectorielle dans un contexte de risque d'approvisionnement accru au Moyen-Orient. Les objectifs suivants résument les avis de courtiers tiers publiés dans cette période.
Barclays (Achat, objectif relevé)
L'analyste de Barclays, Lydia Rainforth, maintient une recommandation d'achat sur TotalEnergies, fixant une prévision de cours de l'action TTE à 94 €. Le cabinet note une confiance continue dans la résilience des marges de raffinage de TotalEnergies et son portefeuille de croissance amont dans un contexte de conditions d'approvisionnement mondial plus strictes (The Globe and Mail, 1er avril 2026).
TD Cowen (relèvement à Achat, objectif relevé)
TD Cowen relève TTE de Conserver à Achat et augmente son objectif de cours à 12 mois à 97 $ contre 66 $. Le cabinet désigne TotalEnergies comme son premier choix parmi les compagnies pétrolières intégrées, citant un taux de croissance de la production projeté d'environ 3 % par an jusqu'en 2030 et une expansion des flux de trésorerie disponibles supérieure à celle de ses pairs (Investing.com, 18 mars 2026).
J.P. Morgan (Achat, objectif maintenu)
L'analyste de J.P. Morgan, Matthew Lofting, maintient une recommandation d'achat sur TTE et procède à une révision marginale à la hausse de l'objectif de cours, le portant à 86,74 $ contre 86,49 $. L'ajustement reflète un recalibrage mineur des estimations de bénéfices, tandis que la thèse d'achat plus large, ancrée dans l'exposition au pétrole et la forte conversion des flux de trésorerie, reste intacte (Futu News, 18 mars 2026).
MarketBeat (suivi du consensus)
MarketBeat rapporte que TTE a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines lors des échanges à Londres, les actions touchant 79,09 GBX en intrajournalier sur un volume d'environ 1,17 million d'actions. La note replace ce mouvement dans le contexte des récents relèvements de recommandations et d'une réévaluation constructive plus large dans le secteur pétrolier intégré (MarketBeat, 26 mars 2026).
Public.com (aperçu du consensus)
Public.com agrège cinq objectifs de cours d'analystes pour TTE, plaçant le consensus moyen à 12 mois à 72,56 $ avec une recommandation Conserver. La fourchette s'étend d'un minimum de 60,80 $ à un maximum de 92 $, reflétant des points de vue divergents sur l'orientation des prix du pétrole et le rythme des dépenses de transition énergétique de TotalEnergies (Public.com, 30 mars 2026).
Les prévisions et projections tierces sont par nature incertaines, car elles ne peuvent pas tenir compte de tous les développements imprévus du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Cours de l'action TTE : aperçu technique
Le cours de l'action TotalEnergies se négocie à 79,65 € à 16h19 UTC le 2 avril 2026, se maintenant au-dessus d'un large groupe de moyennes mobiles où les SMA à 20, 50, 100 et 200 jours se situent respectivement à environ 75 €, 68 €, 62 € et 57 €, le cours se situant actuellement au-dessus de ces quatre niveaux, selon les données de TradingView.
L'alignement 20 sur 50 reste intact pour les familles de moyennes mobiles simples et exponentielles, reflétant une structure de tendance à moyen terme constructive. L'indice de force relative à 14 jours s'établit à 66,78, une lecture neutre-haute qui suggère une dynamique positive sans atteindre encore un territoire techniquement étiré. L'indice directionnel moyen, à 48,78, indique une tendance directionnelle établie et relativement forte, confortant le mouvement haussier en cours.
À la hausse, le pivot classique R1 se situe à 86,09 € ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau mettrait en vue la zone R2 près de 91,28 €. À la baisse, le point pivot classique à 76,16 € représente le support de référence initial, suivi de la SMA à 20 jours près de 75 €. La SMA à 100 jours à 62,20 € forme le plancher MA plus profond ; un mouvement soutenu sous la zone pivot et la zone SMA à 20 jours attirerait l'attention sur ce niveau à plus long terme.
La moyenne mobile de Hull (9) à 80,09 € enregistre un signal de vente dans le cadre de TradingView, se situant légèrement au-dessus du dernier cours et servant de niveau de référence à court terme (TradingView, 2 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.
Historique du cours de l'action TotalEnergies (2024-2026)
TotalEnergies (TTE) est cotée sur Euronext Paris et a été négociée à New York sous forme d'ADR sur le NYSE sous le même symbole.
Entre avril 2024 et début 2025, le cours de l'action TotalEnergies a globalement dérivé à la baisse depuis la zone des 60 € moyens à supérieurs. L'action a clôturé 2024 à 53,35 € et terminé 2025 à 55,49 € pour une croissance annuelle modeste d'environ 4,0 %, reflétant une période durant laquelle la faiblesse des prix du pétrole et du gaz a pesé sur les valorisations des énergéticiens intégrés.
La plus forte baisse de la fenêtre de deux ans est survenue début avril 2025, lorsque TTE a chuté à un plus bas de clôture de 48,36 € le 9 avril 2025 dans un mouvement général d'aversion au risque lié aux annonces tarifaires américaines. L'action s'est redressée durant le reste de 2025, clôturant l'année en hausse par rapport à ces plus bas, avant d'accélérer fortement à la hausse début 2026.
Depuis une clôture de janvier 2026 à 56,21 €, TTE a grimpé jusqu'à un pic intrajournalier de 81,43 € le 30 mars 2026, porté par la hausse des prix du pétrole et une vague de relèvements d'objectifs de courtiers. TTE a clôturé à 79,82 € le 2 avril 2026, en hausse d'environ 42,0 % depuis le début de l'année et de 34,4 % en glissement annuel.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
TotalEnergies (TTE) : avis des analystes Capital.com
La performance du cours de TotalEnergies début 2026 a été remarquable, TTE ayant grimpé d'environ 42 % depuis le début de l'année au 2 avril 2026, se redressant fortement des plus bas d'avril 2025 liés aux tarifs et bénéficiant d'une combinaison de hausse des prix du pétrole, de relèvements d'objectifs de courtiers et du pivot de l'entreprise vers le GNL et le pétrole et gaz amont suite à sa sortie de l'éolien offshore américain. Le récent partenariat nucléaire avec EDF et les commentaires plus solides de la direction sur les marges de raffinage ajoutent des dimensions supplémentaires au scénario d'investissement. Cela dit, TTE reste sensible à l'orientation des prix du pétrole, et tout apaisement des tensions d'approvisionnement au Moyen-Orient, un ralentissement de la demande ou un renversement de la réévaluation du secteur énergétique pourrait exercer une pression à la baisse sur le cours de l'action.
La décision de l'entreprise de réduire de moitié son programme de rachat d'actions en février 2026 dans un contexte de prix du pétrole et du gaz plus bas rappelle que les retours en espèces ne sont pas garantis et sont directement liés aux cycles des matières premières. Bien que la base d'actifs diversifiée de TTE et ses projections de flux de trésorerie disponible présentent un tableau opérationnel constructif, l'exposition aux devises, les changements réglementaires dans les politiques de transition énergétique et l'incertitude macroéconomique représentent tous des vents contraires qui pourraient compenser les vents favorables à court terme.
Sentiment des clients Capital.com sur les CFD TotalEnergies
Au 2 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD TotalEnergies s'établit à 96,9 % de positions longues et 3,1 % de positions courtes, plaçant les acheteurs en avance de 93,8 points de pourcentage et situant le sentiment fermement en territoire d'achat massif, unilatéral vers les positions longues. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com au moment de la rédaction et peut évoluer rapidement en fonction des conditions de marché.
Résumé – TotalEnergies 2026
- Au 2 avril 2026 à 16h19 UTC, TTE se négocie à 79,65 €, en hausse d'environ 42 % depuis le début de l'année et de 34,4 % en glissement annuel.
- Le Brent a bondi au-dessus de 100 $ le baril suite aux commentaires du président Trump sur le détroit d'Ormuz, soutenant largement le sentiment du secteur énergétique le 2 avril 2026.
- TotalEnergies a annoncé un partenariat nucléaire à long terme avec EDF le 27 mars 2026 et a réorienté environ 928 millions de dollars de l'éolien offshore américain vers le GNL et le pétrole et gaz amont en mars 2026.
- L'action est passée ex-dividende le 31 mars 2026, avec un dividende trimestriel de 0,85 € par action versé le 2 avril 2026.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions TotalEnergies ?
La base d'actionnaires de TotalEnergies est répartie entre investisseurs institutionnels, gestionnaires d'actifs, fonds indiciels et investisseurs particuliers, de sorte que le principal détenteur peut évoluer au fil du temps à mesure que les déclarations sont mises à jour. En pratique, aucun actionnaire unique ne domine généralement le registre comme pourrait le faire un fondateur ou une famille contrôlante dans certaines entreprises. Pour les lecteurs évaluant la structure de propriété, il peut être utile de consulter les dernières déclarations réglementaires et les communications aux investisseurs, car elles fournissent l'aperçu le plus clair des participations importantes.
Quelle est la prévision du cours de l'action TotalEnergies sur 5 ans ?
Il n'existe pas de prévision unique vérifiée sur cinq ans pour l'action TTE, et les projections à long terme doivent être traitées avec prudence. Sur ce type d'horizon temporel, l'action pourrait être influencée par les prix du pétrole et du gaz, la demande de GNL, les marges de raffinage, les retours aux actionnaires, les changements réglementaires et le rythme de la transition énergétique. Les objectifs des analystes sont généralement fixés sur 12 mois plutôt que sur cinq ans, de sorte que les estimations à plus long terme sont plus spéculatives et dépendent fortement d'hypothèses susceptibles d'évoluer.
TotalEnergies est-elle une bonne action à acheter ?
La question de savoir si TotalEnergies est une bonne action à acheter dépend des objectifs d'un investisseur, de son horizon temporel, de sa tolérance au risque et de sa vision du secteur énergétique. Certains participants de marché peuvent se concentrer sur son profil de flux de trésorerie, son modèle d'activité intégré et son exposition aux matières premières, tandis que d'autres peuvent accorder plus d'attention à la sensibilité aux prix du pétrole, au risque politique et aux dépenses liées à la transition. Cela signifie qu'il n'y a pas de réponse universelle. Toute évaluation doit peser à la fois les facteurs potentiels de hausse et les risques susceptibles d'affecter les performances futures.
L'action TotalEnergies pourrait-elle monter ou descendre ?
Oui, l'action TotalEnergies pourrait évoluer dans l'une ou l'autre direction, parfois rapidement. Son cours peut réagir aux variations des prix du pétrole brut et du gaz naturel, aux mises à jour des résultats, à la politique de dividende, aux révisions d'objectifs de courtiers, aux développements géopolitiques et au sentiment général du marché. Les décisions spécifiques à l'entreprise, telles que l'allocation de capital ou les dépenses de projets, peuvent également affecter les anticipations. Comme plusieurs facteurs peuvent interagir simultanément, les mouvements de cours à court terme ne sont pas toujours simples, c'est pourquoi la volatilité reste une considération importante.
Dois-je investir dans l'action TotalEnergies ?
Il s'agit d'une décision personnelle plutôt que d'une conclusion générale. Investir ou trader les actions TotalEnergies comporte des risques, et l'approche appropriée dépendra de votre situation financière, de vos objectifs et de votre tolérance aux pertes. Certains lecteurs peuvent préférer l'investissement direct en actions, tandis que d'autres peuvent simplement effectuer des recherches sur l'action pour un contexte de marché. Dans tous les cas, il est important d'examiner attentivement l'entreprise, le secteur et les risques, plutôt que de traiter un article ou une prévision unique comme une recommandation.
Puis-je trader les CFD TotalEnergies sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD TotalEnergies sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans détenir l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre le fonctionnement du trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.