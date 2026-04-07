TotalEnergies SA (TTE) se négocie à 79,65 € à 16h19 UTC le 2 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 77,03 € à 80,11 € sur le flux de cotations de Capital.com. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Plusieurs facteurs influencent l'évolution des cours. Le Brent a franchi la barre des 100 dollars le baril après que le président Trump a exhorté les nations à rouvrir le détroit d'Ormuz lors d'une allocution télévisée, soutenant largement le sentiment du secteur énergétique, bien que des commentaires ultérieurs suggérant une fin proche du conflit avec l'Iran aient introduit une volatilité intrajournalière (Reuters, 2 avril 2026). Au niveau de l'entreprise, TotalEnergies a confirmé le 27 mars 2026 un contrat d'allocation d'électricité nucléaire de 12 ans avec EDF pour alimenter ses sites de raffinage et de chimie en France à partir de janvier 2028 (TotalEnergies, 27 mars 2026), tandis que début mars, la société a annoncé avoir réorienté environ 928 millions de dollars de projets éoliens offshore américains vers le GNL et le développement pétrolier et gazier amont (Reuters, 23 mars 2026). L'action est également passée ex-dividende le 31 mars 2026, avec un dividende trimestriel de 0,85 € par action versé le 2 avril 2026, ce qui peut exercer une pression mécanique à la baisse sur le cours de l'action à l'ouverture de séance (Reuters, 11 février 2026).

Prévisions action TotalEnergies 2026-2030 : objectifs de cours d'analystes tiers

Au 2 avril 2026, les prévisions d'analystes tiers sur l'action TotalEnergies reflètent des hypothèses de prix du pétrole plus élevées, des projections de flux de trésorerie disponible solides et une réévaluation sectorielle dans un contexte de risque d'approvisionnement accru au Moyen-Orient. Les objectifs suivants résument les avis de courtiers tiers publiés dans cette période.

Barclays (Achat, objectif relevé)

L'analyste de Barclays, Lydia Rainforth, maintient une recommandation d'achat sur TotalEnergies, fixant une prévision de cours de l'action TTE à 94 €. Le cabinet note une confiance continue dans la résilience des marges de raffinage de TotalEnergies et son portefeuille de croissance amont dans un contexte de conditions d'approvisionnement mondial plus strictes (The Globe and Mail, 1er avril 2026).

TD Cowen (relèvement à Achat, objectif relevé)

TD Cowen relève TTE de Conserver à Achat et augmente son objectif de cours à 12 mois à 97 $ contre 66 $. Le cabinet désigne TotalEnergies comme son premier choix parmi les compagnies pétrolières intégrées, citant un taux de croissance de la production projeté d'environ 3 % par an jusqu'en 2030 et une expansion des flux de trésorerie disponibles supérieure à celle de ses pairs (Investing.com, 18 mars 2026).

J.P. Morgan (Achat, objectif maintenu)

L'analyste de J.P. Morgan, Matthew Lofting, maintient une recommandation d'achat sur TTE et procède à une révision marginale à la hausse de l'objectif de cours, le portant à 86,74 $ contre 86,49 $. L'ajustement reflète un recalibrage mineur des estimations de bénéfices, tandis que la thèse d'achat plus large, ancrée dans l'exposition au pétrole et la forte conversion des flux de trésorerie, reste intacte (Futu News, 18 mars 2026).

MarketBeat (suivi du consensus)

MarketBeat rapporte que TTE a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines lors des échanges à Londres, les actions touchant 79,09 GBX en intrajournalier sur un volume d'environ 1,17 million d'actions. La note replace ce mouvement dans le contexte des récents relèvements de recommandations et d'une réévaluation constructive plus large dans le secteur pétrolier intégré (MarketBeat, 26 mars 2026).

Public.com (aperçu du consensus)

Public.com agrège cinq objectifs de cours d'analystes pour TTE, plaçant le consensus moyen à 12 mois à 72,56 $ avec une recommandation Conserver. La fourchette s'étend d'un minimum de 60,80 $ à un maximum de 92 $, reflétant des points de vue divergents sur l'orientation des prix du pétrole et le rythme des dépenses de transition énergétique de TotalEnergies (Public.com, 30 mars 2026).

À travers ces sources tierces, les prévisions sur l'action TotalEnergies vont de 72,56 $ (moyenne du consensus, Public.com) à 94 € (Barclays). Les thèmes communs à ces prévisions incluent des hypothèses de prix des matières premières plus élevées en raison du risque d'approvisionnement au Moyen-Orient et la confiance dans les perspectives de flux de trésorerie disponible de TotalEnergies jusqu'en 2030.

Les prévisions et projections tierces sont par nature incertaines, car elles ne peuvent pas tenir compte de tous les développements imprévus du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action TTE : aperçu technique

Le cours de l'action TotalEnergies se négocie à 79,65 € à 16h19 UTC le 2 avril 2026, se maintenant au-dessus d'un large groupe de moyennes mobiles où les SMA à 20, 50, 100 et 200 jours se situent respectivement à environ 75 €, 68 €, 62 € et 57 €, le cours se situant actuellement au-dessus de ces quatre niveaux, selon les données de TradingView.

L'alignement 20 sur 50 reste intact pour les familles de moyennes mobiles simples et exponentielles, reflétant une structure de tendance à moyen terme constructive. L'indice de force relative à 14 jours s'établit à 66,78, une lecture neutre-haute qui suggère une dynamique positive sans atteindre encore un territoire techniquement étiré. L'indice directionnel moyen, à 48,78, indique une tendance directionnelle établie et relativement forte, confortant le mouvement haussier en cours.

À la hausse, le pivot classique R1 se situe à 86,09 € ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau mettrait en vue la zone R2 près de 91,28 €. À la baisse, le point pivot classique à 76,16 € représente le support de référence initial, suivi de la SMA à 20 jours près de 75 €. La SMA à 100 jours à 62,20 € forme le plancher MA plus profond ; un mouvement soutenu sous la zone pivot et la zone SMA à 20 jours attirerait l'attention sur ce niveau à plus long terme.

La moyenne mobile de Hull (9) à 80,09 € enregistre un signal de vente dans le cadre de TradingView, se situant légèrement au-dessus du dernier cours et servant de niveau de référence à court terme (TradingView, 2 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du cours de l'action TotalEnergies (2024-2026)

TotalEnergies (TTE) est cotée sur Euronext Paris et a été négociée à New York sous forme d'ADR sur le NYSE sous le même symbole.

Entre avril 2024 et début 2025, le cours de l'action TotalEnergies a globalement dérivé à la baisse depuis la zone des 60 € moyens à supérieurs. L'action a clôturé 2024 à 53,35 € et terminé 2025 à 55,49 € pour une croissance annuelle modeste d'environ 4,0 %, reflétant une période durant laquelle la faiblesse des prix du pétrole et du gaz a pesé sur les valorisations des énergéticiens intégrés.

La plus forte baisse de la fenêtre de deux ans est survenue début avril 2025, lorsque TTE a chuté à un plus bas de clôture de 48,36 € le 9 avril 2025 dans un mouvement général d'aversion au risque lié aux annonces tarifaires américaines. L'action s'est redressée durant le reste de 2025, clôturant l'année en hausse par rapport à ces plus bas, avant d'accélérer fortement à la hausse début 2026.

Depuis une clôture de janvier 2026 à 56,21 €, TTE a grimpé jusqu'à un pic intrajournalier de 81,43 € le 30 mars 2026, porté par la hausse des prix du pétrole et une vague de relèvements d'objectifs de courtiers. TTE a clôturé à 79,82 € le 2 avril 2026, en hausse d'environ 42,0 % depuis le début de l'année et de 34,4 % en glissement annuel.