NVIDIA Corporation (NVDA) se négocie près de 175,70 $ lors de la séance de l'après-midi à 12h05 UTC le 7 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 175,50 $ à 178,90 $. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La pression sur l'action reflète une confluence de facteurs macroéconomiques et sectoriels. Les marchés actions américains ont connu une volatilité dans un contexte d'incertitude persistante sur la politique commerciale, avec des préoccupations accrues concernant la récession après que Goldman Sachs a relevé sa probabilité de récession américaine sur 12 mois à 30 % contre 25 % fin mars 2026, tandis que J.P. Morgan et d'autres grandes banques ont émis des avertissements similaires les mois précédents (TheStreet, 24 mars 2026). Le Nasdaq a subi des pressions vendeuses parallèlement à l'ensemble des Magnificent Seven dans ce même contexte macroéconomique.

Au niveau de l'entreprise, NVIDIA a annoncé un chiffre d'affaires record de 68,1 milliards de dollars au T4 de l'exercice 2026, en hausse de 73 % en glissement annuel, avec un chiffre d'affaires Data Center atteignant 62,3 milliards de dollars, porté par l'adoption de la plateforme Blackwell et la demande d'infrastructures IA. La société a également prévu un chiffre d'affaires d'environ 78 milliards de dollars pour le T1 de l'exercice 2027, supérieur au consensus de Wall Street qui s'établissait à 72,6 milliards de dollars à l'époque (NVIDIA Investor Relations, 25 février 2026). Par ailleurs, les États-Unis ont approuvé en janvier 2026 des exportations conditionnelles de puces H200 de NVIDIA vers la Chine, avec des exigences incluant une évaluation des puces par un tiers et des conditions d'adéquation de l'approvisionnement, maintenant la dynamique réglementaire au centre de l'attention pour l'action (Reuters, 14 janvier 2026).

Prévisions action NVIDIA 2026-2030 : objectifs de prix de tiers

Au 7 avril 2026, les prévisions tierces pour l'action NVIDIA reflètent un sentiment globalement haussier sur le positionnement de l'entreprise dans les infrastructures IA, avec des objectifs individuels sur 12 mois allant de 250 $ à 325 $. Les prévisions ci-dessous proviennent de notes de recherche sell-side et d'un agrégateur de consensus, classées de l'objectif le plus bas au plus élevé.

Benchmark (réitération d'achat)

Benchmark réitère une recommandation d'achat avec une prévision NVDA sur 12 mois de 250 $, maintenant sa confiance dans la trajectoire à court terme de l'action. La firme cite les résultats du T4 de l'exercice 2026 de NVIDIA supérieurs aux attentes – BPA de 1,62 $ contre un consensus de 1,54 $ – et la demande continue des hyperscalers pour l'architecture Blackwell comme base de l'objectif maintenu (MarketBeat, 1er avril 2026).

New Street Research (réduction de l'objectif)

New Street Research abaisse son objectif de prix sur 12 mois pour NVDA à 275 $ contre 307 $, tout en conservant une recommandation d'achat, impliquant environ 56 % de potentiel de hausse par rapport à la clôture précédente au moment de la publication. La réduction reflète un recalibrage de la valorisation dans un contexte de dévalorisation générale du secteur et d'incertitude persistante sur la politique commerciale, plutôt qu'un changement de la vision sous-jacente de la firme sur la demande d'infrastructures IA (MarketBeat, 1er avril 2026).

Raymond James (Strong Buy, relèvement de l'objectif)

Raymond James relève son objectif de prix sur 12 mois pour NVDA à 323 $ contre 291 $, maintenant une recommandation Strong Buy, l'analyste Srini Pajjuri soulignant la visibilité de la direction sur 1 000 milliards de dollars de ventes liées aux GPU jusqu'en 2027, ce que la firme note comme pouvant représenter une estimation conservatrice. L'augmentation est ancrée dans le chiffre d'affaires du T4 de l'exercice 2026 de NVIDIA de 68,13 milliards de dollars, en hausse de 73,2 % en glissement annuel, la firme citant les engagements soutenus de dépenses d'investissement des hyperscalers et la montée en puissance de la plateforme Blackwell comme principaux moteurs de la demande (Investing.com, 18 mars 2026).

MarketBeat (aperçu du consensus sell-side)

MarketBeat agrège les notations de 53 analystes, plaçant l'objectif de prix consensus moyen sur 12 mois pour NVDA à 275,25 $, avec une recommandation consensus d'achat. La distribution comprend 4 Strong Buy, 47 Buy et 2 Hold, sans aucune recommandation de vente enregistrée. La fourchette d'objectifs s'étend de 140 $ au plus bas à 320 $ au plus haut, les analystes soupesant globalement la demande robuste à court terme pour Blackwell face aux risques à plus long terme, notamment les restrictions à l'exportation américaines, la concurrence des puces personnalisées des hyperscalers et la pression de valorisation liée à la macroéconomie (MarketBeat, 1er avril 2026).

Public.com (agrégateur de consensus)

Public.com rapporte un objectif de prix consensus moyen sur 12 mois de 267,55 $ pour NVDA sur la base de 38 analystes, avec une recommandation consensus d'achat. Selon la répartition, 55 % des analystes attribuent un Strong Buy, 39 % un Buy, 3 % un Hold et 3 % un Strong Sell. L'agrégateur note que le scénario haussier se concentre sur une croissance des revenus du centre de données à un taux annuel composé d'environ 80-90 % jusqu'aux années civiles 2026 et 2027, tandis que le scénario baissier signale des risques incluant l'érosion des parts de marché, une concurrence accrue sur les GPU et une pression macroéconomique sur les budgets de dépenses d'investissement (Public.com, 6 avril 2026).

À travers ces sources, les prévisions individuelles pour l'action NVIDIA s'étendent de 250 $ à 323 $, avec le consensus sell-side s'agrégeant dans la fourchette de 267 $ à 275 $. Les thèmes communs incluent la demande pour les plateformes Blackwell et Vera Rubin, la visibilité des dépenses d'investissement des hyperscalers et les perspectives de revenus IA de 1 000 milliards de dollars jusqu'en 2027, tandis que les principaux facteurs de risque cités sont les contrôles à l'exportation américains, l'incertitude macroéconomique et la pression concurrentielle du silicium personnalisé.

Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions inattendues du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action NVDA : aperçu technique

Le cours de l'action NVDA se négocie à 175,70 $ au 7 avril 2026 à 12h05 UTC, se situant juste au-dessus du point pivot classique de 175,85 $ et globalement en ligne avec le groupe de moyennes mobiles à court terme. Les moyennes mobiles simples (SMA) sur 10 et 20 jours à environ 174 $ et environ 178 $ respectivement enregistrent des signaux d'achat sur TradingView, tandis que les SMA sur 30, 50 et 100 jours à environ 180 $, environ 183 $ et environ 183 $ affichent toutes des signaux de vente, reflétant une action se négociant dans une zone contestée entre les signaux de tendance à court et moyen terme.

L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours se situe à 49,37, une lecture neutre qui n'indique ni conditions de surachat ni de survente. L'indice directionnel moyen (ADX) à 21,99 indique une tendance en développement plutôt qu'établie, suggérant que l'action des prix manque de conviction directionnelle forte aux niveaux actuels.

À la hausse, R1 à 187,43 $ (pivot classique) est la référence la plus proche au-dessus du prix actuel ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau pourrait mettre R2 près de 200,46 $ en perspective. La moyenne mobile Hull (9) à 177,47 $ et la moyenne mobile pondérée par le volume à 177,33 $ se situent légèrement au-dessus du dernier prix et peuvent servir de références à court terme.

À la baisse, le pivot classique à 175,85 $ fournit un support initial, avec S1 à 162,82 $ comme prochaine référence classique en dessous. La SMA sur 200 jours à environ 180 $ et la SMA sur 100 jours à environ 183 $ se situent toutes deux au-dessus du prix actuel, tandis que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours à environ 173,77 $ représente le palier de moyenne mobile à long terme le plus proche sous les niveaux actuels (TradingView, 7 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument.

Historique du cours de l'action NVIDIA (2024-2026)

Le cours de l'action NVDA a ouvert en avril 2024 autour de 87 $, déjà dans les premières phases de ce qui allait devenir une progression marquée sur deux ans portée par une demande croissante de puces IA et d'infrastructures de centres de données.

L'action a clôturé 2024 à 134,34 $ – un gain d'environ 178 % pour l'année – après avoir touché un sommet sur deux ans autour de 140 $ en novembre 2024, avant de se replier en fin d'année. NVDA a commencé 2025 près de 138 $ et a continué sa tendance haussière en janvier, touchant brièvement 150 $ le 7 janvier 2025 avant de reculer. L'action s'est stabilisée dans la fourchette de 120 $ à 140 $ en février et début mars 2025, puis a subi une pression significative d'avril à début mai 2025, chutant jusqu'à 86,13 $ le 7 avril 2025 alors que les préoccupations macroéconomiques liées aux tarifs douaniers pesaient sur l'ensemble du secteur technologique.

Une reprise s'est accélérée à partir de mai 2025. NVDA a remonté dans les 130 $ et 140 $ jusqu'à l'été, et fin octobre 2025 avait retracé vers un pic de clôture de 207,28 $ le 3 novembre 2025, la clôture la plus élevée dans l'ensemble de données fourni. L'action a ensuite progressivement dérivé à la baisse, clôturant 2025 à 186,63 $.

NVDA se négocie à 175,70 $ le 7 avril 2026, environ 5,9 % en dessous de sa clôture du 31 décembre 2025 de 186,63 $, et environ 77 % au-dessus de sa clôture du 7 avril 2025 de 99,25 $.