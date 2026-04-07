L'indice directionnel moyen, ou ADX, est un outil d'analyse technique très répandu. Pour en savoir plus, consultez notre guide éducatif.

Qu'est-ce que l'indice directionnel moyen ?

L'indice directionnel moyen (ADX) est un outil d'analyse technique qui mesure la force des tendances. Il s'agit d'un outil analytique standard fourni par la plupart des plateformes de trading.

Pour quantifier la force d'une tendance, le calcul de l'ADX est basé sur la moyenne mobile (MA) de l'expansion d'une fourchette de prix sur une certaine période. En général, on choisit une période de 14 jours, mais il est possible de l'intégrer dans n'importe quel graphique.

Cet indice a été mis au point par J. Welles Wilder, Jr. avec les matières premières à l'esprit, mais il peut également s'appliquer aux échanges de devises (au forex), aux actions, aux contrats à terme, aux indices et aux fonds négociés en bourse (ETF).

Points forts

L'indice directionnel moyen (ADX) est un outil d'analyse technique populaire et un indicateur à trois lignes largement utilisé.

L'indicateur ADX a pour but d'aider les traders à mieux comprendre la tendance du marché et l'intensité de cette tendance.

L'ADX est généralement accompagné de deux autres indicateurs : l'indicateur directionnel positif (+DI) et l'indicateur directionnel négatif (-DI).

ADX = 100 × (+DI moins -DI) / (+DI plus -DI) / average true range (ATR).

Calcul de l'ADX

L'objectif principal de l'indicateur de l'ADX est de déterminer si un actif est orienté dans une direction ou s'il est bloqué dans une fourchette. Il est souvent utilisé en complément d'autres indicateurs techniques.

L'ADX est un indicateur retardé, ce qui signifie qu'une tendance doit déjà être établie avant que l'indice puisse générer son signal.



*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Un graphique ADX comporte généralement trois lignes : l'ADX, l'indicateur directionnel positif (+DI) et l'indicateur directionnel négatif (-DI).

La ligne +DI indique la force d'un mouvement positif et est calculée en soustrayant la valeur la plus élevée de la veille de la valeur la plus élevée de la journée en cours.

La ligne -DI indique la force d'un mouvement négatif et est calculée en soustrayant la valeur la plus basse de la veille de la valeur la plus basse de la journée en cours.

La ligne ADX indique la force du mouvement sur la période.

L'indicateur directionnel positif équivaut à 100 fois la moyenne mobile exponentielle (EMA) de +DI divisée par la moyenne de la average true range (ATR) pour un nombre déterminé de périodes (généralement 14 jours). Le -DI est égal à 100 fois l'EMA du -DI divisé par l'ATR.

L'indicateur ADX est égal à 100 fois l'EMA de la valeur absolue de (+DI moins -DI) divisée par (+DI plus -DI).

La formule de l'indice directionnel moyen est donc la suivante :

ADX = 100 × (+DI moins -DI) / (+DI plus -DI) / ATR

Comment utiliser l'indicateur ADX

L'une des choses les plus importantes à retenir au sujet de l'ADX est que l'indicateur évolue indépendamment de la direction de l'actif sous-jacent, et ne montre que la force de la tendance. Les tendances fortement haussières et baissières augmentent l'indice directionnel moyen.

L'indicateur ADX est mesuré sur une échelle de 0 à 100. Plus l'ADX est élevé, plus la tendance est forte.

ADX inférieur à 20 : le marché ne suit pas de tendance pour le moment

L'ADX passe au-dessus de 20 : une nouvelle tendance se dessine.

ADX entre 20 et 40 : cela confirme une tendance émergente.

ADX supérieur à 40 : la tendance est très forte.

L'ADX franchit 50 : la tendance est extrêmement forte.

L'ADX franchit 70: une occasion très rare, appelée « tendance de puissance ».

Avantages et inconvénients de l'indicateur ADX

Avantages

L'indice directionnel moyen (ADX) peut aider les traders à identifier la force d'une tendance et le potentiel d'un retournement de tendance.

Les traders peuvent utiliser l'ADX pour les aider à déterminer les points d'entrée ou de sortie d'un trade.

L'ADX peut être utilisé pour identifier les niveaux de surachat ou de survente potentiels sur le marché.

Inconvénients

L'indice directionnel moyen pourrait générer de faux signaux, pouvant potentiellement conduire les traders à enregistrer des pertes.

L'ADX accuse un certain décalage par rapport à l'action du prix. Il se peut donc que le trader intervienne trop tard sur un trade potentiel.

L'ADX fournit des informations limitées sur le marché et ne fournit aucune indication sur sa durée probable.

Conclusion

L'indice directionnel moyen (ADX) peut être un outil utile pour les traders, car il fournit une indication de la force d'une tendance et de l'intensité de son élan, permettant ainsi aux traders de prendre des décisions plus éclairées. L'ADX peut également être associé à d'autres outils d'analyse technique pour permettre aux traders de se faire une idée plus précise d'une tendance.

Cependant, il est important de se rappeler que même en utilisant une stratégie de trading ADX, il y existe toujours un risque de perte. Avant de prendre une décision de trading, les traders doivent effectuer leurs propres recherches en tenant compte, entre autres, de leur expertise du marché, de leur attitude vis-à-vis du risque et de la composition de leur portefeuille. En outre, ils ne doivent jamais trader avec de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre.

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