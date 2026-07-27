Meilleures IPO à venir à surveiller
Les IPO peuvent offrir un accès anticipé à des entreprises en forte croissance et de nouvelles opportunités de trading – mais elles comportent également des risques.Alors que de nouvelles introductions arrivent sur les marchés mondiaux en 2025, les traders surveillent de près les noms à fort potentiel dans les secteurs de la fintech, de l’énergie, du e-commerce et bien d’autres.
Voici notre récapitulatif des principales IPO à venir par région, avec les tendances clés à connaître, et une explication sur la façon de trader les actions récemment introduites en bourse à l’aide de CFD.
Meilleures IPO à venir au Royaume-Uni
Le marché des IPO au Royaume-Uni en 2025 montre un regain de dynamisme, et plusieurs noms bien connus font la une avec des projets d’introduction à la Bourse de Londres ou à l’étranger.Voici quelques-unes des principales IPO à surveiller : toutes les informations sont à jour au 2 avril 2025 et susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions réglementaires ou du marché.
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Entreprise
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Secteur
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Valorisation estimée (année)
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Prévu
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Revolut
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Banque numérique
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60 milliards $ (2025)
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2025
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Shein
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E-commerce
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30 à 66 milliards $ (2024–2025)
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2025
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Monzo
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Banque numérique
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5,9 milliards $ (2024)
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2025
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Waterstones
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Librairie
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N/A
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À déterminer
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BrewDog
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Biens de consommation
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2 milliards $ (2018)
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À déterminer
Revolut
Revolut est devenue l’une des plus grandes banques numériques d’Europe, avec une valorisation de 60 milliards $ en février 2025. Une introduction à la Bourse de Londres serait en préparation, sous réserve de l’obtention complète d’une licence bancaire au Royaume-Uni.
Shein
Shein a déposé confidentiellement une demande d’IPO et, bien que son siège soit à Singapour, elle prévoirait une introduction à la Bourse de Londres en 2025. Valorisé à 50 milliards $ en février 2025, le géant de la mode en ligne suscite un intérêt mondial pour son introduction en bourse, tant de la part des investisseurs particuliers que des analystes du secteur technologique.
Découvrez-en plus sur la potentielle IPO de Shein dans notre guide de trading sur l’IPO de Shein.
Monzo
Monzo vise une préparation à l’IPO d’ici la fin 2025, avec une décision en attente quant à une introduction au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Valorisée à 5,9 milliards $ en octobre 2024, la néobanque britannique continue de se développer et d’améliorer sa rentabilité en amont de toute annonce officielle.
Waterstones
Waterstones envisagerait une éventuelle IPO à Londres ou à New York, en parallèle de ses projets d’expansion sur les marchés britannique et américain.Bien qu'aucun calendrier ne soit confirmé, toute décision dépendra de la stratégie du propriétaire en capital-investissement de la chaîne de librairies emblématique du Royaume-Uni, Elliott Management.
BrewDog
L'indicateurBrewDogL'IPO a été retardée suite aux plans précédents de cotation à la Bourse de Londres.Sa dernière valorisation connue était de 1,8 milliard de livres (environ 2 milliards de dollars) en 2018.Bien qu'aucune nouvelle date n'ait été confirmée, l'entreprise continue d'indiquer son intérêt pour une introduction en bourse future.
Découvrez-en plus sur la potentielle IPO de BrewDog dans notre guide de trading sur l'IPO de BrewDog.
Les prochaines IPO les plus attendues aux Émirats Arabes Unis
Le marché des IPO aux Émirats Arabes Unis s'intensifie, porté par les initiatives soutenues par l'État et la croissance du secteur privé.Avec Abou Dabi et Dubaï poussant pour la diversification des marchés de capitaux, les experts du marché suivent de près les nouvelles cotations, qu'elles proviennent de marques phares ou de disrupteurs.
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Entreprise
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Secteur
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Valorisation estimée (année)
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Prévu
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Etihad Airways
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Aéronautique
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5 milliards $ (2025)
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2025
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Noon.com
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E-commerce
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N/A
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À déterminer
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Masdar
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Énergie
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N/A
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À déterminer
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FIVE Holdings
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Hôtellerie de luxe
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2,5–3 milliards $ (2023)
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2025
Etihad Airways
Etihad Airways se prépare pour une introduction en bourse historique visant une valorisation de 5 milliards $, ce qui pourrait en faire la première compagnie aérienne du Golfe à entrer en bourse.Soutenue par le fonds souverain d’Abu Dhabi ADQ, l’IPO devrait porter sur une participation de 20 % via 2,7 milliards d’actions.
Noon.com
Noon.com reste un candidat solide à une IPO, bien qu’aucun projet de cotation officiel n’ait été annoncé.En tant que principale plateforme de commerce en ligne du Moyen-Orient, l’entreprise a reconnu un intérêt pour une IPO mais a nié tout calendrier immédiat.
Masdar
Masdar explorerait une future IPO pour lever des fonds destinés à des projets d’énergie renouvelable, avec des spéculations sur une double cotation qui pourrait inclure New York.Officiellement, l’entreprise a déclaré qu’elle n’avait « aucun projet actuel » d’entrée en bourse.
FIVE Holdings
FIVE Holdings gère des hôtels lifestyle de luxe à Dubaï, Zurich et Ibiza.L’entreprise basée aux Émirats arabes unis prévoit une IPO de 2 milliards $ en 2025, avec 10 % des actions apparemment réservées à des options d’achat d’actions pour les employés dans le cadre de sa stratégie de cotation.
Découvrez les actions que vous pouvez trader dès maintenant, pendant que ces entreprises se préparent à leur IPO – explorez des actions d’entreprises mondiales de premier plan.
Meilleures IPO à venir en Australie
Les perspectives d’IPO en Australie en 2025 sont influencées par les avancées dans les énergies propres, l’innovation en biotechnologie et un possible retour des compagnies aériennes.Bien que le marché local soit resté prudent, quelques entreprises sont prêtes à raviver l’intérêt pour l’ASX.
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Entreprise
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Secteur
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Valorisation estimée (année)
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Prévu
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United H2
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Énergie
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75 millions $ (2024)
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2025
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HaemaLogiX
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Biotechnologie
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N/A
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2025
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Virgin Australia
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Aéronautique
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2,5 milliards $ (2020)
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À déterminer
United H2
United H2 se prépare activement à une entrée en bourse, avec des projets de double IPO en Australie et en Amérique du Nord.Sa dernière valorisation interne a atteint 75 millions $ en 2024 – soit une hausse de 275 % par rapport à sa valorisation précédente de 20 millions $.
HaemaLogiX
HaemaLogiX, une entreprise de biotechnologie développant des thérapies contre le myélome multiple, devrait faire ses débuts à l’ASX en 2025. L’entreprise n’a pas communiqué de valorisation officielle en date d’avril 2025, mais l’intérêt des investisseurs reste fort.
Virgin Australia
Virgin Australia vise un retour sur les marchés publics, avec une IPO potentielle sous la propriété de Bain Capital. Après être sortie de l’administration en 2020 grâce à une acquisition de 2,5 milliards $, la compagnie aérienne a relancé ses projets de retour en bourse – bien qu’aucune date officielle n’ait été confirmée.
Meilleures IPO à venir en Amérique latine
Le marché des IPO en Amérique latine gagne en dynamisme, avec plusieurs entreprises de premier plan qui se préparent à entrer en bourse.Ces IPO mettent en lumière l’importance croissante de la région dans les services financiers, les cryptomonnaies et les solutions de paiement.Voici un aperçu détaillé des IPO les plus attendues en Amérique latine, basé sur les informations disponibles au 5 avril 2025.
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Entreprise
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Secteur
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Valorisation estimée (année)
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Prévu
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Ualá
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Services financiers
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2,75 milliards $ (2024)
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2026
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Grupo Aeroméxico
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Aéronautique
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N/A
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2025
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Citibanamex
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Opérations bancaires
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N/A
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2026
Ualá
Ualáest rapidement devenue l’une des plus grandes start-up d’Argentine, avec plus de 8 millions d’utilisateurs à travers l’Amérique latine.L’écosystème financier complet de Ualá comprend l’émission de cartes et des services de paiement de factures, soutenu par un financement de série E de 366 millions $ dirigé par Allianz X et TelevisaUnivision en mars 2025.Ualá prévoit une IPO en 2026 ou plus tard, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée.
Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, la compagnie aérienne nationale du Mexique, a exprimé son intention de s’introduire à la Bourse de New York (NYSE) pour lever environ 300 millions $. Ayant émergé de la protection contre la faillite en 2022, la compagnie aérienne prévoit de capitaliser sur sa reprise et son potentiel de croissance. L’offre comprendra des actions dépositaires américaines (ADS), avec Apollo Global Management et d’autres actionnaires à la tête de l’initiative.
Citibanamex
Citigroup envisage une possible introduction en bourse de sa branche de banque de détail au Mexique,Citibanamex, dans le cadre de sa stratégie plus large visant à se retirer des activités de banque de détail au Mexique. Initialement prévue pour une IPO en 2025, l’introduction pourrait être repoussée à 2026 en raison d’obstacles réglementaires et des conditions de marché. Citibanamex pourrait être proposé par tranches sur une période de deux ans jusqu’au retrait complet de Citigroup de cette entité.
Meilleures IPO à venir en Europe
Le paysage des IPO en Europe comprend plusieurs introductions majeures dans des secteurs tels que la fintech, le cloud computing, la banque et la sécurité – reflétant la diversité du tissu économique du continent.
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Entreprise
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Secteur
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Valorisation estimée (année)
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Prévu
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Verisure
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Systèmes de sécurité
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20 à 30 milliards € (2025)
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2025-2026
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Northern Data (Ardent, Taiga)
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Solutions HPC, cloud et IA
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10 à 16 milliards $ (2025)
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2025
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Novobanco
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Opérations bancaires
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5,5 à 7 milliards € (2025)
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2025
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Bitpanda
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Plateforme d’échange de cryptomonnaies
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4,1 milliards $ (2021)
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2025
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Klarna
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Services « BNPL »
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15 milliards $ (2025)
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À déterminer
Verisure
Verisure, soutenue par le géant du capital-investissement Hellman & Friedman, fournit des systèmes de sécurité domestique surveillés à travers l’Europe et l’Amérique latine. Avec une valorisation potentielle pouvant atteindre 30 milliards €, cette IPO pourrait être l’une des plus importantes en Europe de ces dernières années.
Northern Data (Ardent et Taiga)
Northern Data, une entreprise technologique allemande spécialisée dans le calcul haute performance, le cloud et les solutions d’IA, prévoit une double cotation en Europe et aux États-Unis pour tirer parti de la demande mondiale d’investissement dans la technologie.L’entreprise envisage d’introduire en bourse sa division de centres de données, Ardent, ainsi que sa division cloud, Taiga, sur le NASDAQ Stock Market.
Novobanco
Novobanco, la quatrième plus grande banque du Portugal, s’est redressée avec succès depuis la faillite de son prédécesseur, Banco Espírito Santo.Le PDG Mark Bourke a informé les employés que l’IPO pourrait avoir lieu « à la fin du deuxième trimestre ou à la fin du troisième trimestre de cette année », selon les conditions du marché.
Bitpanda
Bitpanda, la plateforme autrichienne d’échange et de courtage de cryptomonnaies, envisage une IPO dans le cadre de sa stratégie de croissance globale, avec une valorisation potentielle d’environ 4 milliards $.Bitpanda vise à renforcer sa présence en Europe tout en envisageant une expansion à l’échelle mondiale.
Klarna
Le géant suédois du « buy now, pay later » (BNPL)Klarna a récemment mis en pause ses projets d’IPO en raison de la volatilité des marchés mondiaux déclenchée par les États-Unis. par le président américain Trump et ses droits de douane généralisés sur les importations. The company had planned to list on the New York Stock Exchange in April 2025 at a valuation of $15 billion but decided to delay amid unfavorable economic conditions.
Découvrez-en plus sur la potentielle IPO de Klarna dans notre guide de trading sur l’IPO de Klarna.
Actions post-IPO que vous pouvez trader dès maintenant
Bien que les traders ne puissent pas acheter directement des actions d’IPO via des CFD, ils peuvent spéculer sur les actions récemment introduites dès lors qu’elles sont cotées en bourse.
De nombreuses entreprises publiques parmi les plus grandes au monde ont commencé leur parcours boursier par une IPO, telles que les "7 Magnifiques" – qui comprend Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, et Tesla – dont la plupart ont rejoint le marché boursier par le biais d'une IPO.Collectivement, les actions des 7 Magnifiques représentent plus de 30 % de la capitalisation boursière totale de l'US 500, et près de 60 % de l'US Tech 100.
Découvrez-en plus sur les actions des 7 Magnifiques dans notre guide de trading des 7 Magnifiques.
Voici d'autres actions de grandes capitalisations après leur IPO :
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Alibaba: Le géant chinois du commerce en ligne a été coté à la Bourse de New York (NYSE) en 2014 avec la plus grande IPO des États-Unis. IPO des États-Unis à l'époque.Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Alibaba dépasse les 2,4 trillions de HKD.
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Meta Platforms: Auparavant connu sous le nom de Facebook, le géant des réseaux sociaux est devenu public en 2012.Depuis, Meta s'est diversifié dans l'IA, la réalité virtuelle et la publicité numérique, avec une capitalisation boursière de plus de 1,5 trillion de dollars.
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Visa: Ce géant mondial des paiements a fait ses débuts à la Bourse de New York (NYSE) en 2008. Avec une capitalisation boursière de plus de 650 milliards de dollars, Visa reste un leader des transactions mondiales.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: TSMC est devenu public en 1994.La plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde fournit des entreprises comme Nvidia et Apple, avec une capitalisation boursière dépassant les 25 trillions de TWD.
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Snowflake: Une entreprise de stockage de données dans le cloud qui a fait ses débuts en 2020.Avec une capitalisation boursière dépassant les 50 milliards de dollars, Snowflake a gagné en popularité après son IPO, en raison de la demande croissante pour des solutions de cloud computing.
Les capitalisations boursières mentionnées dans cet article sont correctes selon les estimations les plus récentes et peuvent évoluer en fonction des conditions changeantes et de la performance individuelle des entreprises.
Comment trouver les "meilleures" IPO sur le marché
Trouver les "meilleures" IPO implique d'évaluer plusieurs indicateurs au-delà de l'engouement anticipé ou des valorisations médiatiques, tels que les métriques financières, le positionnement sur le marché et le contexte économique global.
Combinez l'analyse fondamentale avec la prise en compte des conditions macroéconomiques actuelles, telles que la politique des banques centrales ou les données sur l'inflation, qui peuvent influencer l'activité générale des IPO.
Valorisation pré-IPO et revenus
Identifier les IPO à fort potentiel implique d'évaluer plusieurs critères.Plutôt que de se concentrer uniquement sur la valorisation de l'entreprise ou la popularité du secteur, les traders évaluent souvent une combinaison d'indicateurs financiers, de conditions du marché et d'informations publiques pour déterminer les risques et opportunités d'une IPO.Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :
Métriques de rentabilité
Certaines IPO impliquent des entreprises qui ne sont pas encore rentables.Dans de tels cas, les traders examinent souvent les marges brutes, le taux de consommation de trésorerie et les prévisions de l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et provisions) pour évaluer la durabilité. Un chemin clairement défini vers la rentabilité, soutenu par une croissance régulière des revenus, est souvent considéré comme plus favorable.
Tendances sectorielles et calendrier
Le calendrier d’une IPO par rapport au sentiment général du marché peut influencer sa performance.Par exemple, les introductions dans les secteurs de la technologie ou de la fintech peuvent susciter davantage d’intérêt en période d’expansion sectorielle, tandis que les secteurs défensifs peuvent être privilégiés en période de repli. Les traders peuvent surveiller les indices sectoriels ou la performance des ETF comme indicateurs contextuels.
Périodes de lock-up et activité des initiés
Les périodes de lock-up après une IPO empêchent les initiés de vendre leurs actions pendant une durée déterminée, généralement comprise entre 90 et 180 jours, bien que cela puisse varier selon les places boursières ou les juridictions. Les expirations à venir peuvent entraîner une pression à la vente. Les traders peuvent consulter les dépôts réglementaires ou les prospectus d’entreprise, selon la juridiction d’introduction en bourse, pour connaître les structures de lock-up de l’entreprise et les niveaux de détention des initiés.
Soutien des investisseurs et souscripteurs
La présence d’investisseurs institutionnels ou de souscripteurs réputés (comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley) peut renforcer la crédibilité. Les traders utilisent parfois cela comme indicateur indirect de la diligence raisonnable interne et des anticipations de la demande.
Contexte réglementaire et juridictionnel
Pour les entreprises des secteurs comme la finance, la santé ou l’intelligence artificielle (IA), la conformité réglementaire peut influencer la préparation à l’IPO et les risques post-introduction.La place boursière choisie pour l’introduction (par exemple le NASDAQ, le NYSE ou la LSE) peut également influencer la liquidité, les heures de trading et l’accessibilité pour les traders basés au Royaume-Uni ainsi que la couverture institutionnelle.
Découvrez-en plus sur le trading des IPO dans notre guide complet sur le trading des IPO.
Comment acheter et vendre des IPO avec des CFD
Voici les étapes pour trader des actions issues d’IPO après leur introduction en bourse.
- Attendez l’introduction en bourseLa participation à une IPO est généralement réservée à certains investisseurs – les traders particuliers peuvent trader via des CFD une fois que l’action est cotée en bourse.
- Choisissez votre actionAccédez à des milliers d’actions sur notre plateforme et décidez si vous souhaitez prendre une position longue (achat) ou courte (vente) avec des CFD.
- Utilisez l’analyse techniqueIdentifiez des opportunités de trading grâce à nos outils de graphiques avancés et nos indicateurs techniques.
- Définissez des alertes de prixRestez informé des principaux mouvements du marché en configurant des alertes de cours personnalisées.
- Gérez votre risqueUtilisez des outils de gestion du risque comme les ordres stop-loss* et take-profit pour protéger votre position et sécuriser vos gains potentiels.
- Tradez en dehors des heures d’ouvertureProfitez du trading prolongé sur les principales actions américaines.Découvrez-en plus sur les horaires de trading des marchés boursiers mondiaux.
- Restez informéAccédez à des actualités en temps réel, des analyses et des données de marché directement depuis notre plateforme de trading primée.
- Continuez à apprendreExplorez les ressources sur le trading d’actions, les différences entre le trading d’actions et le trading de CFD, ainsi que sur la manière de trader efficacement les IPO.
Découvrez-en plus sur le trading d’actions et les différences entre le trading d’actions et le trading de CFD.
Restez à jour avec les dernières actualités, analyses et informations sur le marché des actions.
Apprenez comment trader les IPO et commencez à trader des entreprises récemment introduites en bourse.
*Les stop-loss ne sont pas nécessairement garantis.
FAQs
Comment acheter des IPO à venir
L’accès aux actions d’IPO avant l’introduction en bourse d’une entreprise est généralement limité aux investisseurs institutionnels ou à ceux ayant un accès via des courtiers ou plateformes d’investissement spécifiques.Cependant, une fois qu’une entreprise est cotée en bourse, ses actions deviennent disponibles au trading sur le marché secondaire.À ce moment-là, les traders peuvent spéculer sur les mouvements de cours à l’aide de contrats sur différence (CFD).Les détails de participation à l’IPO sont généralement précisés dans le prospectus de l’entreprise.
Quelles sont les meilleures IPO à venir ?
Il n’existe pas de mesure unique pour déterminer les « meilleures » IPO, car les résultats peuvent varier en fonction du secteur, du timing du marché et du sentiment des investisseurs.Cependant, des IPO très médiatisées comme celles de Stripe, Revolut, CoreWeave et Shein ont suscité une importante couverture des analystes en raison de leur envergure, de leurs perspectives de croissance et de leur pertinence sur le marché.Les traders doivent évaluer chaque introduction en bourse en combinant des indicateurs financiers, les tendances sectorielles et le contexte macroéconomique avant toute prise de décision de trading.
Comment trader les IPO à venir ?
Les IPO à venir ne peuvent pas être tradées avant leur date d’introduction.Une fois cotées, les traders peuvent spéculer sur leur cours en utilisant des CFD, qui permettent de prendre des positions longues ou courtes sans posséder les actions sous-jacentes.Le trading de CFD permet d’accéder aux entreprises récemment introduites en bourse tout en offrant une flexibilité en termes de stratégie et d’exécution. Il est important de surveiller de près la liquidité et la volatilité, en particulier durant les premiers jours de cotation.
Quand puis-je acheter et vendre des actions d’IPO ?
Les traders de CFD peuvent généralement accéder aux actions issues d’IPO dès leur premier jour de cotation en bourse.Le moment exact dépend de la mise à disposition des actions sur votre plateforme de trading. Dans la plupart des cas, les actions issues d’IPO deviennent négociables pendant les heures normales de marché, bien que cela puisse varier selon le courtier et la région.