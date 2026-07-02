Operar Whirlpool - WHR

Sobre Whirlpool Corporation

WHIRLPOOL CORPORATION es fabricante y comercializador de electrodomésticos. La empresa fabrica productos en aproximadamente 15 países y comercializa productos en todo el mundo con marcas como Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Whirlpool e Indesit. Los segmentos de la compañía incluyen América del Norte, América Latina, EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y Asia. La empresa fabrica y comercializa una línea de electrodomésticos y productos relacionados. Sus productos principales son aparatos de lavado, refrigeradores y freezers, electrodomésticos para cocina, lavavajillas, batidoras y otros aparatos electrodomésticos portátiles. También produce compresores herméticos para sistemas de refrigeración. En los Estados Unidos, comercializa y distribuye productos principalmente con las marcas Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Roper, Almirante, Affresh y Gladiator principalmente a minoristas, distribuidores y constructores.

El precio actual de la acción Whirlpool en tiempo real es 39.41 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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