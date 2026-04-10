Operar Acerinox, S.A. - ACX CFD

Sobre Acerinox SA

Acerinox, S.A. es una empresa del sector siderúrgico con sede en España. Se dedica a la fabricación, la aleación y la distribución de productos planos y largos de acero inoxidable. Las actividades de la empresa se dividen en tres segmentos de negocio: Productos de acero inoxidable planos, que ofrecen planchas, planos, bobinas, chapas, láminas, círculos y perfiles planos; productos de acero inoxidable largos, que ofrecen barras, ángulos, alambres y alambrón, y otros, que incluye otros productos de acero inoxidable largos. La empresa posee fábricas, almacenes, centros de servicio y oficina de representación en Europa, toda América, Asia, Oceanía y África. La compañía es un empresa matriz del grupo Acerinox, que comprende una serie de filiales, como Acerinox Europa SAU, North American Stainless Inc, Columbus Stainless Pty Ltd, Bahru Stainless SDN BHD, Roldan SA y Inoxfil SA.

El precio actual de la acción Acerinox, S.A. en tiempo real es 13.36 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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