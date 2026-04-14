Operar Nokia Adr Repsg 1 Ser A - NOK CFD

Sobre Nokia Oyj (ADR)

Nokia Corporation se dedica al mercado de la red e infraestructura de Protocolo de Internet, el software y los servicios relacionados. Los negocios de la Empresa incluyen Redes de Nokia y Tecnologías de Nokia. Los segmentos de la Empresa incluyen Redes de Ultra Banda Ancha, Redes de Protocolo de Internet y Aplicaciones, así como Tecnologías de Nokia. El segmento de Redes de Ultra Banda Ancha comprende los segmentos operativos de Redes Móviles y Redes Fijas. El segmento de Redes de Protocolo de Internet y Aplicaciones se compone de los segmentos operativos de Redes Ópticas/de Protocolo de Internet, así como Aplicaciones y Análisis. El segmento operativo de Aplicaciones y Análisis ofrece soluciones de software que abarcan la gestión de experiencia del cliente, operaciones y gestión de la red, comunicaciones y colaboración, política y carga, así como nube, Internet de las cosas, seguridad y análisis de las plataformas que permiten a los proveedores digitales de servicios y empresas para agilizar y optimizar la experiencia del cliente. Entre sus filiales, la Empresa tiene Comptel Oyj.

El precio actual de la acción Nokia Adr Repsg 1 Ser A en tiempo real es 10.38 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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