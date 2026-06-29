Operar Cheniere Energy, Inc. - LNG

Sobre Cheniere Energy, Inc.

CHENIERE ENERGY, INC. (Cheniere) es una compañía de energía dedicada principalmente al negocio relacionado con el gas natural licuado (GNL). La Compañía opera a través de dos segmentos: terminal de GNL, así como comercialización de gas natural y GNL. Su segmento de terminal de GNL consta de terminales de GNL de Sabine Pass y Corpus Christi. Su segmento de comercialización de gas natural y GNL consta de actividades de comercialización de GNL y gas natural por parte de Cheniere Marketing. Cheniere Marketing está desarrollando una cartera de SPAs de largo y mediano plazo con personal profesional basado en los Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur y Chile. La Compañía realiza sus actividades a través de sus filiales, incluyendo desarrollo, construcción y operación de su terminal de GNL, así como desarrollo y operación de su negocio de comercialización de gas natural y GNL. La Compañía es propietaria y opera el terminal de GNL de Sabine Pass en Louisiana a través de su participación en propiedad y acuerdos de gestión con Cheniere Partners.

El precio actual de la acción Cheniere Energy, Inc. en tiempo real es 241.54 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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