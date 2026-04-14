Operar ZoomInfo Technologies Inc. - GTM CFD

Sobre ZoomInfo Technologies Inc

ZoomInfo Technologies Inc., a través de sus filiales, ofrece una plataforma de inteligencia y compromiso con el mercado para los equipos de ventas y marketing. Su plataforma basada en la nube ofrece inteligencia y análisis para proporcionar a los profesionales de ventas y marketing información y conocimientos sobre las organizaciones y los profesionales a los que se dirigen. Su plataforma aprovecha la inteligencia artificial y las técnicas de aprendizaje automático para procesar diversos eventos de datos sin procesar y perfeccionarlos hasta convertirlos en información procesable. Su plataforma recopila, conserva y verifica continuamente los datos de fuentes públicas para crear los conocimientos. La empresa presta servicios a varios sectores verticales, como el software, los servicios empresariales, la fabricación, las telecomunicaciones, los servicios financieros y los seguros, el comercio minorista, los medios de comunicación e Internet, el transporte, la educación, la hostelería, la sanidad y el sector inmobiliario. También ofrece una herramienta de gestión de la calidad de los datos que automatiza las operaciones de ventas, marketing e ingresos a lo largo del ciclo de vida del cliente.

El precio actual de la acción ZoomInfo Technologies Inc. en tiempo real es 5.8 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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