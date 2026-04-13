Operar Direxion Daily Energy Bull 2X Shares - ERX CFD

Sobre Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

La inversión busca resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, del 200% de la rentabilidad diaria del Energy Select Sector Index. El fondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en instrumentos financieros, como acuerdos de permuta financiera, valores del índice y ETF que siguen el índice y otros instrumentos financieros que proporcionan una exposición diaria apalancada al índice o a los ETF que siguen el índice. El índice es proporcionado por S&P; Dow Jones Indices e incluye empresas nacionales del sector energético que incluye las siguientes industrias: petróleo, gas y combustibles consumibles; y equipos y servicios energéticos. Este ETF ofrece un apalancamiento largo diario de 2 veces el índice Energy Select Sector.

El precio actual de la acción Direxion Daily Energy Bull 2X Shares en tiempo real es 87.9 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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