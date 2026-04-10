Operar Chemring Group Plc - CHG CFD

Sobre Chemring Group plc

Chemring Group PLC es una empresa de soluciones tecnológicas con sede en el Reino Unido. La empresa se dedica a desarrollar soluciones críticas que protegen y salvaguardan las necesidades de sus clientes. La empresa ofrece sus soluciones a organizaciones de defensa y agencias de seguridad, así como a mercados comerciales como el espacio y el transporte. La empresa opera a través de dos segmentos: Sensores e Información, y Contramedidas y Energía. Su segmento de Sensores e Información se dedica al desarrollo y fabricación de equipos de detección de riesgos de explosivos (EHD), equipos de detección de amenazas químicas y biológicas, contramedidas electrónicas y tecnologías de protección de redes. Su segmento de Contramedidas y Energéticos se dedica al desarrollo y fabricación de contramedidas prescindibles para plataformas aéreas y marítimas, dispositivos accionados por cartuchos/propulsores, dispositivos pirotécnicos para el lanzamiento y despliegue de satélites, componentes de misiles, propulsores, subsistemas de separación, actuadores y materiales energéticos.

El precio actual de la acción Chemring Group Plc en tiempo real es 5.4345 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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