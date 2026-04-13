Operar Dicks Sporting - DKS CFD

Sobre Dicks Sporting Goods Inc

DICK'S Sporting Goods, Inc. es un minorista de artículos deportivos omnicanal. La empresa ofrece un surtido de equipamiento deportivo, ropa, calzado y accesorios a través de sus compañeros de equipo, servicios en la tienda y tiendas especializadas. La compañía posee y opera aproximadamente 850 tiendas DICK'S Sporting Goods Golf Galaxy, Field & Stream, Public Lands y Going Going! y ofrece sus productos tanto en línea como a través de aplicaciones móviles. La empresa también posee y gestiona DICK'S House of Sport y Golf Galaxy Performance Center, así como GameChanger, una aplicación móvil para deportes juveniles que permite la transmisión de vídeo, el registro de resultados, la programación y las comunicaciones. Ofrece sus productos a través de una plataforma de comercio electrónico que se integra con su red de tiendas y proporciona a los deportistas la comodidad y la experiencia de una tienda abierta las 24 horas del día.

El precio actual de la acción Dicks Sporting en tiempo real es 210.75 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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