Operar Deutsche Telekom AG - DTEd CFD

Sobre Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG proporciona servicios de tecnología de la información (TI) y telecomunicaciones. Los segmentos operativos de la Compañía incluyen Alemania, que consiste en actividades móviles y de red fija en Alemania; Estados Unidos, que consiste en actividades móviles en el mercado de los Estados Unidos; Europa, que consiste en operaciones de red fija y móvil de las empresas nacionales en diversos países europeos, como Grecia, Rumania, Hungría, Polonia, la República Checa, Croacia, los Países Bajos y Austria; Soluciones de Sistema, que opera sistemas de Tecnología de Información y Comunicación (ICT) para corporaciones multinacionales e instituciones del sector público, y Sede del grupo y Servicios Grupales, que consiste en las operaciones de la sede central de servicios y varias otras subsidiarias de la Compañía. El negocio de red fija de la Compañía incluye actividades de comunicaciones de voz y datos basadas en tecnología de red fija y banda ancha, y también incluye la venta de equipos terminales y otro hardware.

El precio actual de la acción Deutsche Telekom AG en tiempo real es 31.075 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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