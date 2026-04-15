Operar Somnigroup International Inc - TPX CFD

Sobre Tempur Sealy International Inc

Tempur Sealy International, Inc. es un diseñador, fabricante y distribuidor de productos de cama, que incluye colchones, bases y somieres ajustables, y otros productos, que incluyen almohadas y otros accesorios. La empresa opera a través de dos segmentos: Norteamérica e Internacional. El segmento de América del Norte consiste en filiales de fabricación y distribución de Tempur y Sealy, empresas conjuntas y licenciatarios ubicados en los Estados Unidos, Canadá y México. El segmento internacional está formado por las filiales de fabricación y distribución de Tempur, las filiales de distribución de Sealy, las empresas conjuntas y los licenciatarios ubicados en Europa, Asia-Pacífico y América Latina (excepto México). La cartera de marcas de la empresa incluye Tempur, Tempur-Pedic, Sealy con tecnología Posturepedic y Stearns & Foster, y sus ofertas sin marca incluyen productos de fabricantes de equipos originales (OEM) de marca privada.

El precio actual de la acción Somnigroup International Inc en tiempo real es 80.68 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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