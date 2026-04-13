Operar Avis Budget Group, Inc. - CAR CFD

Sobre Avis Budget Group Inc.

AVIS BUDGET GROUP, INC. es un proveedor de servicios de alquiler de vehículos y uso compartido de automóviles. La Compañía opera tres marcas, que incluyen Avis, Budget y Zipcar. Avis y Budget son proveedores de autos de alquiler. También es propietaria de Payless, que es una marca de alquiler de automóviles; Apex, que es una marca de alquiler de automóviles en Nueva Zelanda y Australia; Maggiore, una marca de alquiler de vehículos en Italia, y France Cars, que opera flotas de vehículos comerciales ligeros en Francia. La Compañía opera en dos segmentos: Américas e Internacional. El segmento de América proporciona y licencia las marcas de la Compañía a terceros para alquiler de vehículos y productos y servicios auxiliares en América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, y opera su negocio de auto compartido en algunos de estos mercados. El segmento Internacional proporciona y licencia las marcas de la Compañía a terceros para el alquiler de vehículos y productos y servicios auxiliares en Europa, Medio Oriente, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

El precio actual de la acción Avis Budget Group, Inc. en tiempo real es 310.28 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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