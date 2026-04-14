Operar JOYY Inc. - JOYY CFD

Sobre JOYY Inc (ADR)

YY INC. (YY) es una plataforma social, que involucra a los usuarios en actividades grupales en línea y en tiempo real a través de voz, video y texto en computadoras personales y dispositivos móviles. Los segmentos de la Compañía incluyen YY IVAS y otros, Huya Broadcasting y 100 Education. YY permite a los usuarios crear y organizar grupos de diferentes tamaños para descubrir y participar en una variedad de actividades en línea, incluyendo espectáculos musicales, juegos en línea, programas de citas, transmisión de juegos en vivo y aprendizaje electrónico. YY ofrece a los usuarios una experiencia de entretenimiento a través de su comunidad social. Posee los nombres de dominio YY.com, Duowan.com, 100.com, Huya.com, Edu24ol.com y Zhiniu8.com. La plataforma YY de la Compañía, que incluye YY.com, está operada conjuntamente por personal de Guangzhou Huaduo y Zhuhai Duowan. Su producto, YY Client, permite a los usuarios participar en interacciones en vivo y en línea. Su YY basado en la Web permite a los usuarios realizar interacciones en tiempo real a través de navegadores Web sin requerir ningunas descargas o instalaciones.

El precio actual de la acción JOYY Inc. en tiempo real es 62.34 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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