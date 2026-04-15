Operar Piedmont Office Realty Trust Inc - PDM CFD

Sobre Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Piedmont Office Realty Trust, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). La empresa se dedica al desarrollo, la remodelación, la gestión y la propiedad de propiedades inmobiliarias comerciales situadas principalmente en submercados seleccionados dentro de los mercados de oficinas del este de Estados Unidos. Lleva a cabo su actividad principalmente a través de Piedmont Operating Partnership, L.P. (Piedmont OP), y gestiona sus edificios a través de dos filiales de su propiedad: Piedmont Government Services, LLC y Piedmont Office Management, LLC. La empresa gestiona aproximadamente 54 propiedades de oficinas en servicio, que comprenden aproximadamente 16,4 millones de pies cuadrados. Sus propiedades están situadas en Dallas, Atlanta, Washington D.C., Minneapolis, Boston, Orlando y Nueva York.

El precio actual de la acción Piedmont Office Realty Trust Inc en tiempo real es 7.41 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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