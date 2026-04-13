Operar ProShares Ultra Dow30 - DDM CFD

Sobre ProShares Ultra Dow30

La inversión busca resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, que correspondan a dos veces (2x) la rentabilidad diaria del índice Dow Jones Industrial Average®. El fondo invierte en instrumentos financieros que ProShare Advisors considera que, en combinación, deberían producir rendimientos diarios coherentes con el objetivo de inversión del fondo. El índice es un índice ponderado por el precio e incluye 30 valores estadounidenses de gran capitalización, excluyendo las empresas de servicios públicos y de transporte. Este ETF ofrece un apalancamiento diario de dos veces el índice Dow Jones Industrial Average, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para los inversores con una perspectiva alcista a corto plazo para los valores de gran capitalización de Estados Unidos.

El precio actual de la acción ProShares Ultra Dow30 en tiempo real es 55.87 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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