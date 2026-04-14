Operar Nippon Steel Corporation - 5401 CFD

Sobre Nippon Steel Corp

Nippon Steel Corp es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente a la fabricación de acero, al negocio de la ingeniería, al negocio de productos químicos y materiales y al negocio de soluciones de sistemas. La empresa opera a través de cuatro segmentos de negocio. El segmento de fabricación de acero se dedica a la fabricación y venta de barras de acero, placas de acero, tubos de acero, aceros especiales, productos secundarios de acero y otros productos de acero. El segmento de Ingeniería se dedica a la producción y venta de equipos industriales y estructuras de acero, la contratación de obras de construcción, el tratamiento y reciclaje de residuos, así como el suministro de electricidad, gas y calor. El segmento de Química y Materiales se dedica a la fabricación y venta de productos químicos de carbón, productos petroquímicos, materiales electrónicos, fibras de carbono, compuestos y otros productos. El segmento de Soluciones de Sistemas se dedica a la prestación de servicios de consultoría de ingeniería relacionados con sistemas informáticos y servicios de externalización.

El precio actual de la acción Nippon Steel Corporation en tiempo real es 591.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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